ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Eklenme : 16 Mayıs 2022 08:34
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Kaliforniya 'nın güneyinde bir kiliseye silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Yetkililer, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, yaralanan 4 kişinin ise durumunun kritik olduğunu bildirdi.
Orange Country Polis Departmanı ise Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız