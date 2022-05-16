Benzine ve LPG'ye zam bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.12 TL'den satılıyor.

BENZİN VE LPG'YE ZAM BEKLENİYOR

Benzin grubunda artış bekleniyor. Tahminlere göre benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş yükselecek. Benzinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak.

LPG'ye de bu geceyarısından itibaren 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İstanbul Avrupa yakasında LPG'nin litresi 10.93 TL'den satılıyor.