Benzine ve LPG'ye zam bekleniyor
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?
Kaynak : NTV
Eklenme : 16 Mayıs 2022 09:40
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.12 TL'den satılıyor.
BENZİN VE LPG'YE ZAM BEKLENİYOR
Benzin grubunda artış bekleniyor. Tahminlere göre benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş yükselecek. Benzinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak.
LPG'ye de bu geceyarısından itibaren 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İstanbul Avrupa yakasında LPG'nin litresi 10.93 TL'den satılıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız