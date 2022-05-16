Ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik üniversiteli öğrenci grubu bulundu
Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik öğrenci grubu jandarma ekiplerince bulundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Mayıs 2022 09:38
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü temsilcisi 100 kişilik öğrenci grubu, Vize ilçesine bağlı Aksicim, Balkaya köyleri arasında doğa yürüyüşü yaptıkları esnada ormanlık alanda kaybolduklarını ihbar etti.
İhbar üzerine bölgede araştırma yapana jandarma ekipleri öğrencileri Balkaya köyü yakınlarında buldu.
Jandarma ekiplerinin yönlendirmesi ile öğrenciler yürüyüşlerine devam etti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız