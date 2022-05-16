Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

12 Mayıs 2022 tarihli, "Akademik Kadroya Başvuruda Hizmet Süresi Şartı Arandı, Yalnızca Dört Kişi Girebilecek" başlıklı yazımızda, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi tarafından ilan edilen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran 84 adayın 1 inci derece kadro için hizmet süresi şartını taşımadığı gerekçesiyle elendiği, bu sebepten dolayı sınava yalnızca dört kişinin gireceği, bu kişilerden birisinin de halen üniversitede çalışan bir yönetici olduğuna dikkat çekmiştik.

Yapılan yazılı sınav sonucu ne yazık ki tahmin ettiğimiz gibi neticelendi.

Onlarca kişinin yasal olarak tartışmalı bir hizmet süresi şartından elendiği bu alımda sınava da iki kişi gelmeyince ilgili Üniversitede Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görev yapan aday sınavda 81 puan alarak başarılı oldu.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin onlarca adayı akademik kadrolarda uygulanması mümkün olmayan hizmet süresi şartından elemesi ve sonrasında da kendi bünyesinde çalışan bir yöneticinin kazanması, ilgili kadronun anılan kişiye özel olarak bu şekilde açıldığının bir nevi kanıtı olmuştur.

Bu sebeple, gerek sınavda kaybeden veya ön değerlendirme aşamasında hizmet süresi şartından dolayı elenen adayların bu kadroyla ilgili şikayette bulunmasının faydalı olacağını değerlendiriyoruz!