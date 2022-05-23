Görevden alınan daire başkanı hakkında önemli karar!

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda görevli Strateji Geliştirme Daire Başkanı görevinden alınarak yerine başka bir personelin görevlendirilmesi yapılmıştır. Daha sonra ilgili kişi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kadrosuna atanmıştır. Ayrıca, görevden alınan Daire Başkanının yerine geçici görevlendirilen personel asaleten atanmıştır.

Görevden alınan Daire Başkanı tarafından açılan davada, ilgilinin eski görevine iadesine karar verildiği için yerine atanan kişi bu sefer görevden alınarak Şef kadrosuna atanmıştır. İlk derece ve bölge idare mahkemesi, mahkeme kararı gereğince yapılan bu atamada herhangi bir takdir hakkının bulunmadığına karar vererek hukuka uygun olduğuna hükmetmiştir.

Danıştay İkinci Dairesi ise, görevden alınan Daire Başkanının Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atanması ve bahse konu işlemi dava konusu etmemesi gerekçesiyle önceki kadrosuyla hukuki bağının kesildiğini , yerine asaleten idare tarafından yeni bir atama yapılması nedeniyle yargı kararının uygulanması amacıyla davacının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevinden alınarak aynı birim emrine şef olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/18592

Karar No : 2022/1205

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLLERİ : 1- Av. . 2- Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:. , K:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem :

Dava; . Güzel Sanatlar Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadrosunda görev yapan davacının, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında şef kadrosuna atanmasına ilişkin . günlü, . sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve mali haklarının kendisine ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti :

. İdare Mahkemesinin . günlü, E:. K:. sayılı kararıyla; uyuşmazlıkta, davacının daire başkanı olarak görev yaptığı birimde daha önce daire başkanı olarak görev yapan H. H. K. isimli personelin, bu görevden alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle . İdare Mahkemesinde açmış olduğu davada dava konusu işlemin iptali yolunda verilen . günlü, E:. , K:. sayılı kararın kesinleşmesi üzerine, söz konusu kararın uygulanması amacıyla davacının daire başkanlığı görevinden alınarak aynı birimde şef kadrosuna atandığı, işlemin dayanağında da yargı kararının uygulanmasına yönelik olarak tesis edildiğinin belirtildiği, Bu durumda, davacının daire başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin işlemin yargı kararının uygulanmasına yönelik bir işlem olduğu, idarelerin mahkeme kararlarını uygulayıp uygulamamak hususunda takdir hakkının bulunmadığı, dolayısıyla kamu yararı gözetilerek ve hizmet gereği tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti : . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; Mahkeme kararının kaldırılmasını gerektirecek bir neden bulunmadığı belirtilerek, davacının istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI :

Davacı tarafından; görevinde başarısız ya da verimsiz olduğuna ilişkin bir tespitin bulunmadığı; dava konusu işlemin, daire başkanlığından alınma kısmı hukuka uygunsa da, iki alt kadro olan şef kadrosuna atanma kısmının 657 sayılı Kanun'un 76. maddesine aykırı olduğu; işlemin şef kadrosuna atanma kısmına karar gerekçelerinde yer verilmediği, dolayısıyla temyiz istemine konu kararın eksik inceleme nedeniyle bozulması gerektiği; davalı idarenin, (3,5) yıl başarılı bir şekilde daire başkanlığı yapan davacı yerine bir başka şahsı vekaleten daire başkanlığına ataması ile takdir yetkisini kötüye kullandığı; dava konusu atama tarihinde (3) daire başkanı, (1) genel sekreter yardımcısı ve (7) şube müdürü kadrosunun münhal bulunduğu; dava konusu işlemin haklı beklenti ilkesine de aykırı olduğu ileri sürülerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Davalı idare tarafından cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, 01/12/2021 günlü ara kararı cevabının geldiği görülerek, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

. Güzel Sanatlar Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadrosunda görev yapan davacı tarafından; bu görevinden alınarak aynı birim emrine şef olarak atanması üzerine, söz konusu atama işleminin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve mali hakların kendisine ödenmesine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

Anayasa'nın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğu belirtilmiş; 138. maddesinin son fıkrasında ise, "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarım hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." hükmüne yer verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kararların sonuçları" başlıklı 28. maddesinde; "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir." hükmü,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin 1. fıkrasında ise; "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmü yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

657 sayılı Kanun'un yukarıda aktarılan hükmü ile memurların atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve amaç unsurları yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının daire başkanı olarak görev yaptığı . Güzel Sanatlar Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı biriminde daha önce daire başkanı olarak görev yapan H. H. K. isimli personelin, bu görevin Y. K. isimli personel tarafından yürütüleceği yönünde yapılan görevlendirmeyle 31/01/2012 günlü işlemle görevden alındığı ve H. H. K. isimli personel tarafından söz konusu işlemin iptali istemiyle dava açıldığı,

Müteakiben H. H. K. isimli personelin 12/02/2013 günlü işlemle Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atandığı, bahse konu işlemin dava konusu edilmediği,

Davacının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevine 04/01/2016 günlü işlemle vekaleten, 07/07/2017 günlü işlemle de asaleten atandığı ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihe kadar daire başkanlığı görevine devam ettiği anlaşılmaktadır.

Buna göre; H. H. K . isimli personelin, 12/02/2013 günlü işlemle Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atanması ve bahse konu işlemin dava konusu edilmemesi üzerine Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadrosuyla hukuki bağının kesildiği; davacının, 07/07/2017 günlü işlemle, H. H. K. isimli personelden sonra asaleten atama yapılmamış olması nedeniyle boş bulunan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadrosuna idarenin takdir yetkisi kapsamında atandığı dikkate alındığında, yargı kararının uygulanması amacıyla davacının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevinden alınarak aynı birim emrine şef olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine dair İdare Mahkemesi kararıyla ilgili istinaf başvurusunun reddi yolundaki İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:. , K:. sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 2/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. 2577 sayılı Yasa'nın 6545 sayılı Yasa ile değişik 50. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Yasa'ya 6545 sayılı Kanun'un 27. maddesi ile eklenen Geçici 8. madde uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 14/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.