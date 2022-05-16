Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-1'de 4, Pençe-Kilit'te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Mayıs 2022 10:12
Terör operasyonları, yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-1'de 4, Pençe-Kilit'te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-1'de 4, Pençe-Kilit'te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız