AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, !OHAL KHK'larının denetlenmediğine ilişkin iddialara yanıt verdi
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle üniversitenin Beşevler Yerleşkesi'nde düzenlenecek "Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi Sempozyumu"na katıldı.
OHAL KHK'larının denetlenmediğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirten AYM Başkanı Zühtü Arslan, 'Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir' dedi.
Olağanüstü Halk KHK'larının denetlenmediğine ilişkin iddialar, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan tarafından yalanlandı.Konuya ilişkin açıklama yapan Arslan, söz konusu iddiaların doğru olmadığını vurguladı.
Ayrıca Arslan, Mahkeme'nin bireysel başvurular söz konusu olduğunda da OHAL tedbirlerini denetlendiğinin altını çizdi.
"OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir"
AYM Başkanı Zühtü Arslan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: OHAL KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değildir. Aynı şekilde bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi baştan itibaren OHAL tedbirlerini denetlemektedir.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız