Şanlıurfa'da öğrencilere 1 milyon 130 bin kaynak kitap dağıtıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, İlkokul 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerin uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için her ay kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlanmaya devam ediyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan 1 milyon 130 bin yardımcı kaynak, Şanlıurfa'daki öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Siverek ilçesi Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen kitap dağıtımına katılarak, yardımcı kaynakları öğrencilere takdim etti.

İl Müdürü Kurt, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer olmak üzere projeye katkı sunan herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Hatırlanacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığı, tüm eğitim kademeleri için öğrencilerin ek kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma yaprakları, fasiküller, çalışma soruları, beceri temelli testler, LGS örnek ve YKS çalışma soruları gibi pek çok yardımcı kaynağı her ay düzenli olarak yayımlamaya devam ediyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacının ücretsiz giderilmesini amaçlayan bakanlığımız bu kapsamda şu ana kadar yurt geneli 36 milyon yardımcı kaynak kitabını öğrencilere dağıttı. Nisan ayı içerisinde LGS ve YKS sınavına girecek öğrenciler için son olarak 12 milyon kitabın basımı bakanlıkça tamamlanarak illere gönderildi. Bizler de tüm ilçelerimizde öğrencilerimize ücretsiz yardımcı kaynaklarımızı ulaştırdık. Böylece bakanlığımızın ücretsiz yardımcı kaynak kitap desteğiyle velilerimiz üzerindeki önemli bir maddi yük daha kaldırılmış oldu."

Tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik hazırlanan yardımcı kaynak paketine, www.yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden dijital olarak da ulaşılabiliyor.