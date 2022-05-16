Türkiye'de tıbbi, aromatik bitki üretimi ve ihracatı artıyor

Hasdemir, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kümelenme Çalıştayı'na katılmak üzere geldiği Konya'da AA muhabirine, Türkiye'de son 20 yılda tıbbi ve aromatik bitki üretiminin ciddi oranda arttığını, bundan sonra da hızla artacağını öngördüklerini söyledi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin hem ülke ekonomisi hem de insan sağlığı için önemli olduğunu belirten Hasdemir, "İnsan binlerce yıldır bitkilerin tedavi edici gücünü keşfetmiş ve kullanmıştır. 19'uncu yüzyılla beraber kimyasalların, sentetik ve yarı sentetik mamullerin artması, bu bitkilerin kullanımını oransal olarak bir miktar azaltmıştı ama özellikle son dönemde kimyasalların yan etkilerinin ortaya çıkması ve pandemi, insanlığın tıbbi bitkilere olan ilgisini daha da artırmıştır." diye konuştu.

- "Son dönemde, tıbbi bitkilerin üretimi yaklaşık 6 kat arttı"

Tıbbi ve aromatik bitkilere talebin günden güne arttığını vurgulayan Hasdemir, "Son dönemde, özellikle son 20 yılda tıbbi bitkilerin üretimi yaklaşık 6 kat arttı. Yani Türkiye'de son 20 yılda 80 bin tondan 470 bin tona ulaşan tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi söz konusu. Yine 400 milyon doların üzerinde bir ihracat ortaya çıkmış durumda. Hem halkımızın tıbbi bitkilere olan talebinin arttığını hem de çiftçilerimizin bu bitkileri üretme konusunda bir çaba içine girdiğini görüyoruz." diye konuştu.

Hasdemir, tıbbi ve aromatik bitkilerin hem üretiminin geliştirilmesi hem de işlenerek mamul ve yarı mamul maddeler şeklinde piyasaya arz edilmesine yönelik "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kümelenmesi" projesini başlattıklarını dile getirdi.

- Türkiye'deki endemik bitki sayısı, kıta Avrupa'sının tamamından fazla

Kümelenme ile çiftçileri, sanayicileri ve alanında uzman akademisyenleri bir araya getirdiklerini söyleyen Hasdemir, "Sektörün tüm paydaşlarının içinde olduğu bir modelle, çiftçimizin katma değerinin artırılmasını, refah düzeyinin geliştirilmesini istiyoruz. Tıbbi aromatik bitkiler, marjinal arazilerde, engebeli dağlık arazilerde, işlemeli tarıma uygun olmayan küçük alanlarda yetişebiliyor. Bu ürünlerin üretimini geliştirerek çiftçimize ilave katma değer oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yüzlerce bitkinin insanlığa büyük bir armağan olarak sunulduğunu belirten Hasdemir, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 3 bin 649 endemik bitki türü mevcut. Bu rakam, kıta Avrupa'sının tamamından bile daha fazla. Şimdiye kadar biz biyolojik zenginliğimizle hep övündük, ama Sayın Bakanımızın talimatıyla bu bitkileri koruma ve kullanma dengesi içinde biyolojik zenginliğimizi artık ekonomik zenginliğe dönüştürmek istiyoruz. 3 bin 649 endemik bitki türümüzün yaklaşık 1000 adedi Türkiye'de ve dünyada tıbbi ve aromatik amaçlı kullanılıyor. Tıbbi aromatik bitkilerin, medikal amaçlı kullanımının yanında kozmetik amaçlı kullanımı da bulunmaktadır. Ayrıca boya bitkisi olarak kullanımı da söz konusu. Bu sektörler dünyada hızla büyüyen sektörler."

Hasdemir, Türkiye'yi mevcut potansiyeliyle hak ettiği yere getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye dünyanın en fazla kekik üreten ülkesi. Türkiye, dünyanın en fazla defne ihraç eden ülkelerinden biri, dünyanın en fazla haşhaş üreten ve ihraç eden ülkelerinden biri. Bu anlamda ciddi üstünlüğe sahibiz. Anasonda, kimyonda, kişnişte, çörekotunda da üstünlük sahibiyiz. Bu bitkilerle ilgili yatırımcı rehberleri hazırladık. Bu alanlara ilgi duyan gençlerimizin, yatırımcıların, 'Ben bu yatırımı yapmak istiyorum ama nasıl yapabilirim, hangi arazide yetiştirmem lazım, dünyada kime satarım, kim alıyor, rakiplerim kimler?' cevaplarını bulacağı rehberlerle yatırımcılarımıza ışık tutmak istiyoruz."