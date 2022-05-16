Bakan Varank: Sizleri umutsuzluğa sevk etmeye çalışanlara itibar etmeyin

Çaya yüzde 43.7 zam
Çaya yüzde 43.7 zam
2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
Enflasyonla mücadele toplantıları sürüyor
Enflasyonla mücadele toplantıları sürüyor
'Halkalı-Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda çalışmaları tamamlandı'
'Halkalı-Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda çalışmaları tamamlandı'
Bakanlık açıkladı: Şanlıurfa'da eylem hazırlığında canlı bomba yakalandı
Bakanlık açıkladı: Şanlıurfa'da eylem hazırlığında canlı bomba yakalandı
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti
'Bilim ve sanat merkezlerinde yaz okulu açılıyor'
'Bilim ve sanat merkezlerinde yaz okulu açılıyor'
AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
Oyak, 2021 yılına ait nema oranını açıkladı
Oyak, 2021 yılına ait nema oranını açıkladı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,50 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,50 seviyelerinde işlem görüyor
Benzine ve LPG'ye zam bekleniyor
Benzine ve LPG'ye zam bekleniyor
Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı
Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı
Kurum sınavlarına çalışma evleri operasyonu: 11 gözaltı
Kurum sınavlarına çalışma evleri operasyonu: 11 gözaltı
6 Kamu kurumu 165 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu kurumu 165 personel almak için ilana çıktı
Son model araçta yeni vurgun taktiği
Son model araçta yeni vurgun taktiği
Ankara Üniversitesi tepki çeken inek bayramı için inceleme başlattı
Ankara Üniversitesi tepki çeken inek bayramı için inceleme başlattı
SAT soruları her yıl çalınıyor
SAT soruları her yıl çalınıyor
Orman memuruna korkunç dayak! 4 gözaltı
Orman memuruna korkunç dayak! 4 gözaltı
Bakan Nebati: Tüm sorunları birlikte aşacağız
Bakan Nebati: Tüm sorunları birlikte aşacağız
Bin 154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bin 154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığından 'ithal buğday' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığından 'ithal buğday' açıklaması
Konya'da 576 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu
Konya'da 576 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu
Cahit Özkan: Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz
Cahit Özkan: Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz
HSK 27 sözleşmeli personel alacak
HSK 27 sözleşmeli personel alacak
Çarptığı yayanın ölümüne neden olan Rıza Kayaalp'e adli kontrol
Çarptığı yayanın ölümüne neden olan Rıza Kayaalp'e adli kontrol
MEB, yardımcı kaynakları öğrencilere ders kitaplarıyla dağıtacak
MEB, yardımcı kaynakları öğrencilere ders kitaplarıyla dağıtacak
Vali erkek tarafı olarak Kaymakama kız istedi
Vali erkek tarafı olarak Kaymakama kız istedi
2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zam hesabı
2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zam hesabı
Yargıtay: Özel güvenlikçiler üst araması yapamaz
Yargıtay: Özel güvenlikçiler üst araması yapamaz
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Varank: Sizleri umutsuzluğa sevk etmeye çalışanlara itibar etmeyin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi gençlerin sayesinde, gençlerin teknoloji tabanlı işleriyle çok daha iyi noktalara getireceklerini belirterek, "Bu manada sürekli karamsarlık pompalamaya çalışanlara, sizleri umutsuzluğa sevk etmeye çalışanlara itibar etmeyin." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mayıs 2022 12:57
Yazdır
Bakan Varank: Sizleri umutsuzluğa sevk etmeye çalışanlara itibar etmeyin

Gençlik Bilişim Festivali'nin açılış töreni, Varank'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe'nin katılımıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Varank, buradaki konuşmasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının gençlere dönük politika, proje ve uygulamaları olan bakanlıklardan biri olduğunu belirterek, gençlerin ilkokuldan üniversite sonrası çalışmalarına kadar her alanda yanlarında olduklarını vurguladı.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri eğitimleri, TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri, burslar, girişimcilik destekleri ve TEKNOFEST gibi çalışmalarla gençlere destek sağladıklarını ifade eden Varank, "Hayatın her alanında gençlere dönük bir programımız var, sık sık gençlerle bir araya gelerek onları bilgilendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile gençlere yönelik çeşitli faaliyetlerde iş birliği yaptıklarını anımsattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürüttükleri "Çalışan ve Üreten Gençler" programından bahseden Varank, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine yönelik program hakkında bilgi verdi.

Varank, gökyüzü gözlem şenliklerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Gençlerin aileleriyle 3 gece boyunca yıldızları, ayı, gezegenleri izlediği etkinliği sadece Antalya'da düzenliyorduk bu sene Diyarbakır, Van ve Erzurum dahil olmak üzere farklı şehirlerimizde düzenleyeceğiz. Gençlerle beraber geceleri uzayı izleyeceğiz. Bu manada Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu seneki etkinlikleri kaçırmamanızı tavsiye ediyorum."

- "Girişimcilik en önemli politika alanlarımızdan"

Girişimciliğin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının en önemli politika alanlarından biri olduğunu dile getiren Varank, geleneksel girişimcilere ve teknoloji tabanlı iş yapmak isteyen gençlere destek verdiklerini söyledi.

Varank, Bireysel Genç Girişimci Programı'nın spor alanında da açılacağını belirterek, gençleri programa başvuruya davet etti.

Girişimciliğin katma değer üreten alanların başında geldiğine dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:

"2 ay önce Hacettepe Teknokent'te oyun sektöründeki bir firmamızı ziyaret ettim. Genç bir arkadaşımız şirketini kurmuş, 9 kişiyle 3 yıl önce kurduğu şirkette yakın zamanda 3-4 ayda geliştirdiği oyunu satmış. Genç arkadaşımız okuldan mezun olalı sadece 4-5 sene olmuş, çalışan sayısı sadece 9 ama böyle bir şirket geliştirdiği oyunu 200 milyon dolara ABD'ye satabilmiş."

Varank, bu örneğin girişimciliğin ne kadar değerli olduğunu gösterdiğine işaret ederek, "Emek yoğun işlerden akıl yoğun işlere yöneldiğimizde çok güzel işler yapabiliriz, bu manada da hem Bakanlığımız hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı emrinize amade." dedi.

- "Gençlerimize güveniyoruz"

KAPAT [X]

Zaman zaman ziyaret ettiği üniversitelerde kendisine açılacak kadrolarla ilgili soru geldiğini söyleyen Varank, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz bunun yerine bizi zorlasın, 'bana teknoparktan yer verin, kendi girişimimi yapayım, bir şeyler üreteyim' ya da 'KOSGEB'den bize destek verin, kendi şirketimi kurmak istiyorum' desin. Biz bunları görmek istiyoruz. Bu manada son dönemde çok güzel işler oluyor. Türkiye'yi sizlerin sayesinde, sizlerin teknoloji tabanlı işleriyle çok daha iyi noktalara getireceğiz. Bu manada sürekli karamsarlık pompalamaya çalışanlara, sizleri umutsuzluğa sevk etmeye çalışanlara itibar etmeyin. Biz gençlerimize güveniyoruz, onların neler başarabileceğini biliyoruz. Bütün dünyanın konuştuğu Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarını geliştiren gençlerin, mühendislerin, teknisyenlerin yaş ortalaması 30'un altında. Bugün teknoparklara gittiğinizde 20'li yaşlarda çok başarılı gençleri görebiliyorsunuz. Türkiye'nin her tarafında gençlerin yeni geliştirdiği ürünlerle gurur duyuyoruz, dünyada getirdiği seslerle gurur duyuyoruz. Bu manada yapacak çok işimiz var. Olumsuzluk pompalayanlara aldırış etmeden gençlerimizin gücüyle, gayretiyle inşallah Türkiye'yi çok daha yaşanabilir hale getireceğiz."

Açılışın ardından Varank, Kasapoğlu ve diğer konuşmacılar gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Talep üzerine Varank, sahneden atlayarak gençlerle öz çekim yaptı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
'Kütüphanelerimizin erişilebilir olmasını çok önemsiyoruz'
'Kütüphanelerimizin erişilebilir olmasını çok önemsiyoruz'
CHP raporunda Kılıçdaroğlu'nun göç sorunu sözleri dikkat çekti
CHP raporunda Kılıçdaroğlu'nun göç sorunu sözleri dikkat çekti
Ümit Özdağ'dan 'demografik yapı' açıklaması
Ümit Özdağ'dan 'demografik yapı' açıklaması
'Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz'
'Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz'
AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lahana dolması saracak, 2024 Paris'te madalya hediye edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lahana dolması saracak, 2024 Paris'te madalya hediye edecek

Bu Habere Tepkiniz

İYEP'te müdür yetkili öğretmen ile müdür yardımcıları görev alabilirler mi?

İYEP'te müdür yetkili öğretmen ile müdür yardımcıları görev alabilirler mi?

Önceki yönergede sadece öğretmenlerin görev aldığı İlkokullarda Yetiştirme Programında bu değişiklikle müdür yetkili öğretmenler ile müdür yardımcıları da görev alabilecekler mi?
Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin 84 adayı elediği öğretim görevlisi alımında en düşük puanlı aday olan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı öğretim görevlisi oldu!
Beş gün, dört gece 3600TL

Beş gün, dört gece 3600TL

https://www.clubpinara.com/
İki daire başkanı, iki kariyer geçmişi, iki farklı karar

İki daire başkanı, iki kariyer geçmişi, iki farklı karar

Danıştay 2. Dairesinin yeni tarihli (2022) iki kararında büyükşehir belediyesinde görev yapan iki daire başkanı hakkında iki farklı karar verildi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mahkeme heyetine söylenen 'beni nereye atıyorsunuz lan!' sözleri hakaret sayılır mı?

Mahkeme heyetine söylenen 'beni nereye atıyorsunuz lan!' sözleri hakaret sayılır mı?

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, duruşmadan çıkartılan sanığın heyete hitaben "beni nereye atıyorsunuz lan!" sözlerinin hakaret olmadığını belirtti.
Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Eylül 1999 tarihinden önce işçi, memur, esnaf olarak çalışması olanlar memur emeklisi olarak sosyal güvenlik kapsamına daha erken dahil olmaktadırlar.
Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek

Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek
Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Danıştay İDDK: Zimmet suçundan kamu davası birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmeye engeldir.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Başvurular 1 Haziran'da başlıyor.
PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından sınav takvimini yayımladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Mahkum 22.Bölüm Fragmanı

Mahkum 22.Bölüm Fragmanı

Mahkum 22.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 19 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (16-21)

Haftanın fırsat ürünleri (16-21)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri