Sivas'ta görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

İYEP'te müdür yetkili öğretmen ile müdür yardımcıları görev alabilirler mi?

Önceki yönergede sadece öğretmenlerin görev aldığı İlkokullarda Yetiştirme Programında bu değişiklikle müdür yetkili öğretmenler ile müdür yardımcıları da görev alabilecekler mi?