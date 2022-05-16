Burak Elmas'tan adaylık açıklaması
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, NEF Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Elmas, "Galatasaray Başkanı olarak karşınıza son çıkışım olacak. 11 Haziran'da yapılacak seçimde aday değilim" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mayıs 2022 14:37
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, NEF Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Elmas, 11 Haziran'da yapılacak seçimde aday olmayacağını söyledi.
Burak Elmas, "Bugün ümit ediyorum Galatasaray Spor kulübü başkanı olarak bu dönem karşınıza son çıkışım. 30 Nisan'da yapılacak seçimde aday değildim. 11 Haziran'da yapılacak seçimde de aday değilim" dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız