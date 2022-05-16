'Ormanlara girişlerde sınırlama yetkisi mülki idarelerde'

Konut sektörü temsilcileri Bakan Nebati ile görüşme için ne dedi?
Konut sektörü temsilcileri Bakan Nebati ile görüşme için ne dedi?
Diyanet'ten 'Akademi öğrencilerine askerlikten muafiyet' açıklaması
Diyanet'ten 'Akademi öğrencilerine askerlikten muafiyet' açıklaması
Ankara Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağışa dikkat
Ankara Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağışa dikkat
EGM açıkladı: Özel güvenlik görevlileri üst araması yapabilir mi?
EGM açıkladı: Özel güvenlik görevlileri üst araması yapabilir mi?
BİLSEM'lerde tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak
BİLSEM'lerde tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranı
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranı
Bakan Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa müsamaha yok
Bakan Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa müsamaha yok
Tanık olarak dinlenecekti... Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü
Tanık olarak dinlenecekti... Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü
Putin'den NATO'ya gözdağı: Tepkimizi tetikleyecek
Putin'den NATO'ya gözdağı: Tepkimizi tetikleyecek
İBB, Müze Gazhane'de tepki çeken çizimleri kaldırdı
İBB, Müze Gazhane'de tepki çeken çizimleri kaldırdı
Çaya yüzde 43.7 zam
Çaya yüzde 43.7 zam
2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
'Halkalı-Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda çalışmaları tamamlandı'
'Halkalı-Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda çalışmaları tamamlandı'
Bakanlık açıkladı: Şanlıurfa'da eylem hazırlığında canlı bomba yakalandı
Bakanlık açıkladı: Şanlıurfa'da eylem hazırlığında canlı bomba yakalandı
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti
'Bilim ve sanat merkezlerinde yaz okulu açılıyor'
'Bilim ve sanat merkezlerinde yaz okulu açılıyor'
AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
Oyak, 2021 yılına ait nema oranını açıkladı
Oyak, 2021 yılına ait nema oranını açıkladı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Benzine ve LPG'ye zam bekleniyor
Benzine ve LPG'ye zam bekleniyor
Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı
Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı
Kurum sınavlarına çalışma evleri operasyonu: 11 gözaltı
Kurum sınavlarına çalışma evleri operasyonu: 11 gözaltı
6 Kamu kurumu 165 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu kurumu 165 personel almak için ilana çıktı
Son model araçta yeni vurgun taktiği
Son model araçta yeni vurgun taktiği
Ankara Üniversitesi tepki çeken inek bayramı için inceleme başlattı
Ankara Üniversitesi tepki çeken inek bayramı için inceleme başlattı
SAT soruları her yıl çalınıyor
SAT soruları her yıl çalınıyor
Bakan Nebati: Tüm sorunları birlikte aşacağız
Bakan Nebati: Tüm sorunları birlikte aşacağız
Bin 154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bin 154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığından 'ithal buğday' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığından 'ithal buğday' açıklaması
Cahit Özkan: Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz
Cahit Özkan: Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Ormanlara girişlerde sınırlama yetkisi mülki idarelerde'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ormana girişlerle ilgili yetkinin mülki idarelerde olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz günlerde mesela İzmir Valiliğimiz bu konuya ilişkin yasaklama kararı aldı. Tabii bu konuda biz de özellikle bu hassasiyeti vatandaşlarımızdan göstermesini isterken, burada da bir ölçülülük ilkesi, yani toplumu önce eğiteceğiz. Ama çok riskli dönemlerde de yasaklanması konusu bizim de destek verdiğimiz, olmasını arzu ettiğimiz bir uygulama." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mayıs 2022 15:22
Yazdır
'Ormanlara girişlerde sınırlama yetkisi mülki idarelerde'

Kirişci, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü'nde düzenlenen 2022 Yılı Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkenin son dönemde teknoloji alanında çok ciddi bir mesafe katettiğini, kullanılan teknoloji ve yazılarım tamamının yerli ve milli olduğunu, kendisinin de bir teknoloji meraklısı olduğunu ifade eden Kirişci, dünyaya da örnek olabilecek bir teknolojik altyapı ve insan kaynağına sahip olunduğunu aktardı.

Kirişci, bir gazetecinin "Geçen sene bu teknolojinin bir kısmı vardı. Burada sorun uçaklar, helikopterlerdi. Şimdi sayıları artmış ama ABD'de 170 uçakla bunu söndüremediler. O zaman da ormanlara girişin yasaklanmasını konusunu konuşmuştuk. Yangın riskinin arttığı dönemlerde ormanlara giriş yasaklanacak mı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik bizim temel ilkemiz. Elbette bir ülkenin milli güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bir paylaşımımız olmaz ama onun dışındaki konularda, yani bildiğimiz teknik anlamda, vatandaşımızın bilmesi gereken konularda paylaştığımız her türlü bilginin arkasındayız. Bu konudaki açıklığımız, şeffaflığımız her vesileyle sürecektir. Amerika'nın izlediği yöntem yangını söndürmekten çok, 'bırakın yanabildiği kadar yansın' üzerine uygulanan bir yöntem. Bu konularla ilgili Amerika, üçüncü yöntemi yoğunluklu olarak uygulayan bir ülke. Ama bizim burada ifademiz şu; evet uçak, helikopter sayımız geçen yıla göre artırılıyor doğru ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bizim bu yıl eklediğimiz teknoloji ki 2022'de başlayacak olan teknoloji, geçen yıl yoktu. Bir kısım teknolojilerimizi bu yıl devreye koyuyoruz. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Ormana girişlerle ilgili, bu bizim ilgili kanunumuzda zaten mülki idareye verilmiş olan bir yetki. Geçtiğimiz günlerde mesela İzmir Valiliğimiz bu konuya ilişkin yasaklama kararı aldı. Tabii bu konuda biz de özellikle bu hassasiyeti vatandaşlarımızdan göstermesini isterken, burada da bir ölçülülük ilkesi, yani toplumu önce eğiteceğiz. Yani bu tür mesire, piknik alanlarını nasıl kullanmaları gerektiği konusunda eğiteceğiz. Ama çok riskli dönemlerde de yasaklanması konusu bizim de destek verdiğimiz, olmasını arzu ettiğimiz bir uygulama."

- "180 bin hektarlık alanın yüzde 70'i kendini yenileyebilir durumda"

Vahit Kirişci, yangınlarda en çok hangi ağacın yandığı ve çam balına ilişkin soru üzerine, yangına hassas olan bölgelerde hakim olan "kızılçam" olarak adlandırılan orman varlıkları bulunduğunu söyledi.

Kirişci, "Biz şunu öncelikle belirtmiş olalım. Tabii 180 bin hektar alanın yüzde 70'inin kendi mevcut ekolojisiyle, kendi yapısı içerisinde yeniden ağaçlandırılması sağlanmış olurken, yüzde 30'luk kısmına da dikim yoluyla... Yani bunlar tamamen yaşlarıyla alakalı. 180 bin hektarlık alanın yüzde 70'i kendini yenileyebilir durumda. Yüzde 30'luk kısmına ise dikim çalışmaları yapıldı. Geri kalan kısmı için ise bu yılın sonuna kadar bu çalışmalar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Dünyanın çam balı üretiminin yüzde 85'inin Türkiye'de olduğunu belirten Kirişci, "Bu gerçekten hepimizin iftihar edeceği bir durum. Fakat bu 'Çam balını etkiler mi?' sorunuza cevap olarak, son yangılarda bizim çam balı ürettiğimiz alanların sadece yüzde 5'i yanmış oldu. Yani o yüzde 85'lik Türkiye üstünlüğü büyük bir zarar görmedi." dedi.

"Geçtiğimiz orman yangınlarında terör bağlantısı tespit edildi mi? Bundan sonraki çalışmalarınızda terör bağlantılı orman yangınlarıyla ilgili bir çalışma içerisinde olacak mısınız?" sorusuna da Kirişci, mayıs ayında yağışların devam etmesinin kendilerini umutlandırdığını ifade ederek, "Burada altını çizmemiz gereken hadise şu; orman yangınları her zaman oluyor. 747 adet yangın Türkiye'nin 54 bölgesinde aynı anda oldu. Bunların 16'sı hariç, diğerlerinin tamamı aynı gün söndürüldü." diye konuştu.

- "Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı hale getireceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yangınların terörle bağlantılı olma konusuna ilişkin kendilerine akseden bir durum olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fakat şunu biliyoruz; o dönemde terörle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp yargıya teslim edilenler var. Şunu derseniz, diyelim Milli Savunmamızın, İçişleri Bakanlığımızın uçuşları esnasında şüphelendikleri birtakım olaylarla ilgili bilgi paylaşımında bulunuyor mu, bu konunun Milli Savunma hariç, İçişleri Bakanlığıyla bir eş güdüm içerisinde yürüdüğünü söyleyebilirim. Sahada ilgili güvenlik birimlerimiz bu konularda çok hassaslar, teyakkuz halindeler. Fakat buradaki kritik unsur; oradaki vatandaşlarımızın bizatihi kendisidir. Neticede biz 23,4 milyon hektara ulaşacağız diyoruz, ulaşmamız da 2023 için çok yakın, böylesine geniş bir coğrafyada ve bu mevcut teknolojiyle de bazı şeyleri yakalamak mümkün olsa da insan unsuru, sahadaki vatandaşlarımızın duyarlılığı bence her şeyin üzerinde. Biz vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı hale getireceğiz. 'Ben burada hiç tanımadığım birini gördüm, şüphelendim, bu bilgiyi sizinle paylaşıyorum' dedirtebilmemiz lazım. Bu bilgiler de geliyor ama bu bilinci geliştirmemiz lazım."

Toplantıda Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de bir sunum gerçekleştirdi. Toplantının ardından Bakan Kirişci, Yangın Yönetim Aracı'nda incelemelerde bulundu, araçtaki sistemlere ilişkin bilgi aldı.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı da katıldı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranı
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranı
AK Parti'li Aydemir'den İBB'ye 'Şahmeran heykeli' tepkisi
AK Parti'li Aydemir'den İBB'ye 'Şahmeran heykeli' tepkisi
'Sanayi ve teknoloji ekosistemi iyi olmadan savunma sanayisinin iyi olması mümkün değil'
'Sanayi ve teknoloji ekosistemi iyi olmadan savunma sanayisinin iyi olması mümkün değil'
'Kütüphanelerimizin erişilebilir olmasını çok önemsiyoruz'
'Kütüphanelerimizin erişilebilir olmasını çok önemsiyoruz'
CHP raporunda Kılıçdaroğlu'nun göç sorunu sözleri dikkat çekti
CHP raporunda Kılıçdaroğlu'nun göç sorunu sözleri dikkat çekti
Ümit Özdağ'dan 'demografik yapı' açıklaması
Ümit Özdağ'dan 'demografik yapı' açıklaması

Bu Habere Tepkiniz

İYEP'te müdür yetkili öğretmen ile müdür yardımcıları görev alabilirler mi?

İYEP'te müdür yetkili öğretmen ile müdür yardımcıları görev alabilirler mi?

Önceki yönergede sadece öğretmenlerin görev aldığı İlkokullarda Yetiştirme Programında bu değişiklikle müdür yetkili öğretmenler ile müdür yardımcıları da görev alabilecekler mi?
Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin 84 adayı elediği öğretim görevlisi alımında en düşük puanlı aday olan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı öğretim görevlisi oldu!
Beş gün, dört gece 3600TL

Beş gün, dört gece 3600TL

https://www.clubpinara.com/
İki daire başkanı, iki kariyer geçmişi, iki farklı karar

İki daire başkanı, iki kariyer geçmişi, iki farklı karar

Danıştay 2. Dairesinin yeni tarihli (2022) iki kararında büyükşehir belediyesinde görev yapan iki daire başkanı hakkında iki farklı karar verildi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mahkeme heyetine söylenen 'beni nereye atıyorsunuz lan!' sözleri hakaret sayılır mı?

Mahkeme heyetine söylenen 'beni nereye atıyorsunuz lan!' sözleri hakaret sayılır mı?

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, duruşmadan çıkartılan sanığın heyete hitaben "beni nereye atıyorsunuz lan!" sözlerinin hakaret olmadığını belirtti.
Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Eylül 1999 tarihinden önce işçi, memur, esnaf olarak çalışması olanlar memur emeklisi olarak sosyal güvenlik kapsamına daha erken dahil olmaktadırlar.
Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek

Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek
Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Danıştay İDDK: Zimmet suçundan kamu davası birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmeye engeldir.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Başvurular 1 Haziran'da başlıyor.
PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından sınav takvimini yayımladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Kuruluş Osman 94.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 94.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 94.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 18 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Marmara Denizi'nde hayat var

Marmara Denizi'nde hayat var

Nesli tüm dünyada tehlike altında olan, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesindeki pinalara Gemlik Körfezi'nde rastlandı.