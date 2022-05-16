100 kişi hastaneye başvurmuştu: İçme suyu kirli çıktı

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine, Karahasanlar ve Üçevler köylerinde Ramazan Bayramı'nda yaşanan ishal vakaları nedeniyle bölgedeki 5 ayrı köye içme suyu sağlayan depolardan ve köylerdeki çeşmelerden alınan su numunelerinin analizlerinin sonuçlandığını bildirdi.

Sonuçlara göre içme suyunun bakteriyolojik açıdan kirli olduğunun tespit edildiğini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi tarafından yapılan incelemeler sonucu isale hattının dere içerisinden geçtiği bölümde sorun tespit edildi, ekiplerce sıkıntı giderildi ve hat onarıldı. Ayrıca, yine İl Özel İdaresi ekipleri tarafından su depoları temizlendi ve bakımları yapıldı. Çarşamba günü tekrar kontrol numunesi alacağız. Köylülerimize çarşamba günü alacağımız numune sonuçları temiz çıkana kadar şebekenin suyunu kesinlikle kaynatmadan kullanmamaları gerektiğini ilettik."

Sarı, ayrıca dün Eskipazar merkezde yaklaşık 40 kişinin yaşadığı mide bulantısı ve ishal şikayetiyle ilgili bugün içme suyundan yine numune alındığını bildirdi.