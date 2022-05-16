Erdoğan'dan iki ülke heyetlerinin ziyaretine sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları) Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil."

"(Finlandiya ve İsveç heyetleriyle görüşme) Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar."

"Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz."