5 ilde sel yaşandı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ve Haymana ilçelerinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Şereflikoçhisar'da yağmur sonrası E-90 karayolunu su bastı. Haymana ilçesinde ise etkili olan dolu yağışı, zor anlar yaşattı.



Kırşehir'de dolu eşliğinde aralıklarla devam eden sağanak, bazı köylerde sele neden oldu. İl genelinde öğle saatlerinde başlayan yağış daha sonra doluya dönüştü.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aşırı yağış, sele neden oldu. İlçenin turistik bölgesi olan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolunda su taşkınları nedeniyle bozulmalar meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de aniden bastıran yağış sele yol açtı. Yol ve caddeleri su kaplayan ilçede bazı işyerlerini su bastı.

Nevşehir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, dere yatağına park edilen iki otomobil yağmur sularının yükselmesinin ardından iş makinesi ile kurtarıldı.