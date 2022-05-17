17 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.

Doktorun maaşından yapılan kesintiye 3'üncü kez iade kararı
Doktorun maaşından yapılan kesintiye 3'üncü kez iade kararı
Kaskoda 160 TL, Trafikte 80 TL net indirim
Kaskoda 160 TL, Trafikte 80 TL net indirim
Sponsorlu İçerik
Yargıtay'dan 'apartmanda hayvan besleme'de emsal karar
Yargıtay'dan 'apartmanda hayvan besleme'de emsal karar
İBB Başkanı İmamoğlu, öğrenci ulaşım indirimi kararını veto etti
İBB Başkanı İmamoğlu, öğrenci ulaşım indirimi kararını veto etti
5 ilde sel yaşandı
5 ilde sel yaşandı
Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya tepkisi: Kusura bakmasınlar yorulmasınlar
Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya tepkisi: Kusura bakmasınlar yorulmasınlar
Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümüne soruşturma
Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümüne soruşturma
Pazar tezgahındaki bu etiketlere dikkat!
Pazar tezgahındaki bu etiketlere dikkat!
Konut sektörü temsilcileri Bakan Nebati ile görüşme için ne dedi?
Konut sektörü temsilcileri Bakan Nebati ile görüşme için ne dedi?
Diyanet'ten 'Akademi öğrencilerine askerlikten muafiyet' açıklaması
Diyanet'ten 'Akademi öğrencilerine askerlikten muafiyet' açıklaması
Ankara Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağışa dikkat
Ankara Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağışa dikkat
EGM açıkladı: Özel güvenlik görevlileri üst araması yapabilir mi?
EGM açıkladı: Özel güvenlik görevlileri üst araması yapabilir mi?
BİLSEM'lerde tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak
BİLSEM'lerde tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranı
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranı
Bakan Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa müsamaha yok
Bakan Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa müsamaha yok
Putin'den NATO'ya gözdağı: Tepkimizi tetikleyecek
Putin'den NATO'ya gözdağı: Tepkimizi tetikleyecek
İBB, Müze Gazhane'de tepki çeken çizimleri kaldırdı
İBB, Müze Gazhane'de tepki çeken çizimleri kaldırdı
Çaya yüzde 43.7 zam
Çaya yüzde 43.7 zam
2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
'Halkalı-Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda çalışmaları tamamlandı'
'Halkalı-Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda çalışmaları tamamlandı'
Bakanlık açıkladı: Şanlıurfa'da eylem hazırlığında canlı bomba yakalandı
Bakanlık açıkladı: Şanlıurfa'da eylem hazırlığında canlı bomba yakalandı
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti
'Bilim ve sanat merkezlerinde yaz okulu açılıyor'
'Bilim ve sanat merkezlerinde yaz okulu açılıyor'
AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
Oyak, 2021 yılına ait nema oranını açıkladı
Oyak, 2021 yılına ait nema oranını açıkladı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Benzine ve LPG'ye zam bekleniyor
Benzine ve LPG'ye zam bekleniyor
Kurum sınavlarına çalışma evleri operasyonu: 11 gözaltı
Kurum sınavlarına çalışma evleri operasyonu: 11 gözaltı
6 Kamu kurumu 165 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu kurumu 165 personel almak için ilana çıktı
Son model araçta yeni vurgun taktiği
Son model araçta yeni vurgun taktiği
Ankara Üniversitesi tepki çeken inek bayramı için inceleme başlattı
Ankara Üniversitesi tepki çeken inek bayramı için inceleme başlattı
Ana sayfaHaberler Siyasi

17 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları

17 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mayıs 2022 00:02
Yazdır
17 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya Çalıştayı" ile "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerin Kamuya Atanması Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00/14.00)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı" iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenecek "Kaçakçılık İstihbarat Kurulu" toplantısında bulunacak.

(Ankara/09.30)

5- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda "Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni"nde yer alacak.

(Ankara/11.00)

6- TBMM'den

KAPAT [X]

- HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

- TBMM Genel Kurulunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak.

- TBMM KİT Komisyonu, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile bağlı ortaklıklarının hesaplarını ele alacak.

(TBMM/12.45/10.45/15.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, fide dağıtım programına ve 70 paletli ekskavatörün dağıtım törenine iştirak edecek.

(Ankara/09.00/14.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Berlin Büyükelçiliğini ziyaret edecek ve şehir turu yapacak.

(Berlin)

4- TÜİK, 2021 yılı "İstatistiklerle Gençlik" bültenini yayımlayacak, nisan ayı konut satış istatistiklerini ve Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak. Toplantının bir bölümüne NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul iş birliğiyle düzenlenecek 4. Savunma Sanayii Buluşmaları'nın açılış konuşmalarına çevrim içi iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nun açılış galasına katılacak.

(İstanbul/20.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığının himayesinde düzenlenen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nın açılış törenine katılacak.

(Şırnak/13.30)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Frutti Extra Bursaspor ile Fenerbahçe Beko ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.30)

3- TFF 3. Lig'in play-off yarı finalinde 4 rövanş karşılaşması oynanacak.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
NATO: Türkiye değerli müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli
NATO: Türkiye değerli müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli
Erdoğan yarın BAE'ye taziye ziyaretinde bulunacak
Erdoğan yarın BAE'ye taziye ziyaretinde bulunacak
Türkiye-Cezayir arasında 15 anlaşma, bir ortak bildiri imzalandı
Türkiye-Cezayir arasında 15 anlaşma, bir ortak bildiri imzalandı
İBB meclisinde Karadeniz gezisi ve Şahmeran tartışması
İBB meclisinde Karadeniz gezisi ve Şahmeran tartışması
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranı
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranı
'Ormanlara girişlerde sınırlama yetkisi mülki idarelerde'
'Ormanlara girişlerde sınırlama yetkisi mülki idarelerde'

Bu Habere Tepkiniz

Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Bu yazıda başöğretmenlik ve uzman öğretmenlikle ilgili olarak sık sorulan 14 soruya cevap verilecektir
İYEP'te müdür yetkili öğretmen ile müdür yardımcıları görev alabilirler mi?

İYEP'te müdür yetkili öğretmen ile müdür yardımcıları görev alabilirler mi?

Önceki yönergede sadece öğretmenlerin görev aldığı İlkokullarda Yetiştirme Programında bu değişiklikle müdür yetkili öğretmenler ile müdür yardımcıları da görev alabilecekler mi?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin 84 adayı elediği öğretim görevlisi alımında en düşük puanlı aday olan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı öğretim görevlisi oldu!
İki daire başkanı, iki kariyer geçmişi, iki farklı karar

İki daire başkanı, iki kariyer geçmişi, iki farklı karar

Danıştay 2. Dairesinin yeni tarihli (2022) iki kararında büyükşehir belediyesinde görev yapan iki daire başkanı hakkında iki farklı karar verildi.
Mahkeme heyetine söylenen 'beni nereye atıyorsunuz lan!' sözleri hakaret sayılır mı?

Mahkeme heyetine söylenen 'beni nereye atıyorsunuz lan!' sözleri hakaret sayılır mı?

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, duruşmadan çıkartılan sanığın heyete hitaben "beni nereye atıyorsunuz lan!" sözlerinin hakaret olmadığını belirtti.
Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Eylül 1999 tarihinden önce işçi, memur, esnaf olarak çalışması olanlar memur emeklisi olarak sosyal güvenlik kapsamına daha erken dahil olmaktadırlar.
Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek

Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek
Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Danıştay İDDK: Zimmet suçundan kamu davası birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmeye engeldir.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Başvurular 1 Haziran'da başlıyor.
PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından sınav takvimini yayımladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Kuruluş Osman 94.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 94.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 94.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 18 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (16-21)

Haftanın fırsat ürünleri (16-21)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri