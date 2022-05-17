Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
YÖNETMELİK
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK
SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "%10'a" ibaresi "%20'ye" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "veya" ibaresinden sonra gelmek üzere "iki katına kadar" ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(11) 1/6/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı Mayıs ayında uygulanan azami primlere %25 eklenerek uygulanır."
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 10'dan sonra gelmek üzere ekteki tablolar eklenmiş, Tablo 11 ve Tablo 12 ekteki şekilde değiştirilmiş, Tablo 14'ten sonra gelen "Tablo 9 ve 11 için Dipnotlar:" ibaresi "Tablo 9, 10/A ve 11 için Dipnotlar:" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/6/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
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