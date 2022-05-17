Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik: 1 Haziran'dan itibaren başlıyor

YÖNETMELİK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "%10'a" ibaresi "%20'ye" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "veya" ibaresinden sonra gelmek üzere "iki katına kadar" ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(11) 1/6/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı Mayıs ayında uygulanan azami primlere %25 eklenerek uygulanır."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 10'dan sonra gelmek üzere ekteki tablolar eklenmiş, Tablo 11 ve Tablo 12 ekteki şekilde değiştirilmiş, Tablo 14'ten sonra gelen "Tablo 9 ve 11 için Dipnotlar:" ibaresi "Tablo 9, 10/A ve 11 için Dipnotlar:" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/6/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

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