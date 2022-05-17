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Madem sırtınızı YPG'ye dayadınız: NATO'da yeriniz yok

İskandinav ülkeleri İsveç ve Finlandiya, terör örgütü PKK'ya kol kanat gerdi, besledi, büyüttü. Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye'ye karşı ambargo kampanyası başlattı. İsveç, 12 Aralık 2021'de PKK/PYD-YPG heyetine, "İsveç, aktif partneriniz" diyerek kucak açtı. Bu iki ülke, şimdi NATO'ya girmek için Türkiye'den onay bekliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 17 Mayıs 2022 07:00
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Madem sırtınızı YPG'ye dayadınız: NATO'da yeriniz yok

NATO'ya katılıp müttefik dayanışmasından faydalanmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye karşı faaliyetler yürüten terör örgütlerine barınma imkanı sağlıyor. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, sözde "Suriye Demokratik Konseyi Başkanı" İlham Ahmed'le görüştü.

NATO üyeliğine başvurmaya hazırlanan İsveç ve Finlandiya konusunda veto kartını gösteren Türkiye'nin açıklamalarının ardından gözler iki ülkenin terör örgütlerine destekleri ve Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamalarına çevrildi. PKK/PYD-YPG'yi destekleyen İskandinav ülkelerinin Türkiye'ye saldıran PKK'ya karşı gerçekleştirilen terörle mücadele harekatlarında uyguladıkları ihracat kısıtlamaları ve açık/örtülü ambargolar da hayli fazla. Türkiye ile birlikte NATO güvenlik şemsiyesi altına girmek isteyen iki ülkenin Türkiye ile savunma işbirliği, uyguladıkları ambargolar ve açık/örtülü kısıtlamalar nedeniyle tamamen askıda görünümü veriyor.

İSVEÇ İÇİN AMBARGO GEREKÇESİ ÇOK

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 12 Aralık 2021'de İsveç'te ağırladığı PKK/PYD-YPG heyetine, "İsveç, aktif partneriniz" mesajı vermişti. PKK'yı partner olarak gören İsveç Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden PKK/PYD-YPG terör örgütüne karşı gerçekleştirilen harekatların ardından ise "yaptırım savunucusu" misyonunu üstlendi. Son olarak Suriye Kuzeyinde Tel Abyad bölgesindeki terör unsurlarına yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İsveç, AB üyesi ülkelere Türkiye'ye yaptırım ve savunma ambargosu uygulanması çağrısı yapmıştı.

BARIŞ PINARI HAREKATI SONRASI BAŞLADI

Türkiye'ye PYD yaptırımı kampanyasının en güçlü savunucusu misyonunu üstlenen Linde, Barış Pınarı Harekatı üzerine Türkiye'nin askeri operasyonlarını kınamış, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne görüşme çağrısı yapmıştı. İsveç Parlamentosu, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması isteme kararı alırken, söz konusu kararı Linde, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda dile getirmişti. Türkiye'ye savunma sanayiinde hemen her alanda ambargo uygulayan İsveç, Barış Pınarı Harekatından sonra da türlü gerekçelerle ambargolara devam etti. Türkiye'nin Karabağ'da Azerbaycan'a desteği, ABD'nin CAATSA yaptırımları gibi gerekçelerle Türkiye'ye açık/örtülü savunma ambargoları ve ihracat kısıtlamaları uygulandı.

Veto ihtimaline dahi tehdit

İsveç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ardından da yine ambargo silahına sarılmıştı. İsveç Parlamentosu, AB'nin Türkiye'ye ambargo uygulaması için baskı yapacağını duyurmuştu. İsveç'in Pazartesi günü gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'ye Avrupa Birliği nezdinde silah ambargosu uygulanması için faaliyet yürütüleceği açıklanmıştı.

İsveç teröre ev sahipliği yaptı

NATO'ya katılıp müttefik dayanışmasından faydalanmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye karşı faaliyetler yürüten terör örgütlerine barınma imkanı sağlıyor. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, sözde "Suriye Demokratik Konseyi Başkanı" İlham Ahmed'le görüştü. Öte yandan İsveç, YPG/PKK'nın uzantılarınca düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptı. YPG/PKK'nın sözde siyasi oluşumlarından SDC, İsveç Dışişleri Bakanlığı ve Olof Palme Merkezi himayesinde 14 Mayıs'ta Stockholm'de "Üçüncü İstişare Forumu'nu" düzenledi. Toplantıya, YPG/PKK'lıllar ve ABD ve İtalya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri çevrim içi katıldı

Finlandiya ile savunma işbirliği askıda

PKK/PYD-YPG terör örgütüne dolaylı destek veren Finlandiya ise Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye silah ambargosu uygulama kararı açıklayan, Norveç ve Hollanda ile ilk 3 ülke arasında. Ambargo kararının alındığı 2019 yılına kadar Türkiye, 17 milyon Euro'luk bir fiyat ile Finlandiya'nın en büyük silah ithalatçısı konumunda ikinci sıradaydı. Finlandiya 2018 yılında 128 milyon dolar silah ihracatı yapmış ve sırasıyla en çok Polonya, Türkiye ve İsveç'e silah satışı gerçekleştirmişti.
Türkiye Finlandiya'dan Zırh ve öz koruma sistemlerinin haricinde KBRN ve koruma materyalleri alıyordu. Barış Pınarı Harekatının hemen ardından Finlandiya hükümeti Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonunu kınamış ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Twitter hesabından, "Durum ciddi. Kendi sorumluluk alanım için şunu söyleyebilirim: Finlandiya, savaş halinde olan ve insan haklarını ihlal eden ülkelere savunma malzemesi satmayacak" mesajı paylaşmıştı. Kaikkonen, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı lisanslarının onaylanmayacağını ve var olan lisansların da yeniden gözden geçirileceğini ifade etmişti.

Bakanlar yerine heyet gelecek

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nın, NATO üyelik başvurularını görüşmek için yapacakları bugünkü Türkiye ziyareti iptal edildi. İptal kararının Erdoğan'ın "İknaya mı gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar." şeklindeki açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti. İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklamada, Finlandiyalı ve İsveçli üst düzey temsilcilerden oluşan diplomatik heyetin Türkiye'ye gideceği duyuruldu. Bakanlık daha önce Linde ve Haavisto'nın, Ankara'ya gideceğini açıklamıştı.

Stoltenberg: Türkiye'nin endişesi giderilmeli

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qDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Stoltenberg, Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının ele alındığını belirten Stoltenberg, "Türkiye değerli bir müttefik ve herhangi bir güvenlik endişesi giderilmeli." ifadesini kullandı. Stoltenberg, "böyle tarihi bir zamanda" birlikte olunması gerektiğini kaydetti.

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