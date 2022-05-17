Hükümetten Z kuşağı araştırması: Siyasi söylemlerden etkilenmiyorlar

'Konut piyasası mercek altında: 65 bin kişi tespit ettik'
'Konut piyasası mercek altında: 65 bin kişi tespit ettik'
Kaskoda 160 TL, Trafikte 80 TL net indirim
Kaskoda 160 TL, Trafikte 80 TL net indirim
Sponsorlu İçerik
4 Kamu kurumu 140 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 140 personel almak için ilana çıktı
İstanbul'da büyük rüşvet operasyonu: 54'ü kamu görevlisi 224 gözaltı
İstanbul'da büyük rüşvet operasyonu: 54'ü kamu görevlisi 224 gözaltı
Takvim hazır! Çalışanın özlük hakkı için 3 aşamalı yol haritası
Takvim hazır! Çalışanın özlük hakkı için 3 aşamalı yol haritası
Benzin ve LPG'ye zam geldi
Benzin ve LPG'ye zam geldi
FETÖ/PDY üyesi 15 hakim ve cumhuriyet savcısı meslekten çıkarıldı
FETÖ/PDY üyesi 15 hakim ve cumhuriyet savcısı meslekten çıkarıldı
Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Primlerde yüzde 25 artış yapılacak
Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Primlerde yüzde 25 artış yapılacak
Doktorun maaşından yapılan kesintiye 3'üncü kez iade kararı
Doktorun maaşından yapılan kesintiye 3'üncü kez iade kararı
Yargıtay'dan 'apartmanda hayvan besleme'de emsal karar
Yargıtay'dan 'apartmanda hayvan besleme'de emsal karar
İBB Başkanı İmamoğlu, öğrenci ulaşım indirimi kararını veto etti
İBB Başkanı İmamoğlu, öğrenci ulaşım indirimi kararını veto etti
5 ilde sel yaşandı
5 ilde sel yaşandı
Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya tepkisi: Kusura bakmasınlar yorulmasınlar
Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya tepkisi: Kusura bakmasınlar yorulmasınlar
Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümüne soruşturma
Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümüne soruşturma
Pazar tezgahındaki bu etiketlere dikkat!
Pazar tezgahındaki bu etiketlere dikkat!
Konut sektörü temsilcileri Bakan Nebati ile görüşme için ne dedi?
Konut sektörü temsilcileri Bakan Nebati ile görüşme için ne dedi?
Diyanet'ten 'Akademi öğrencilerine askerlikten muafiyet' açıklaması
Diyanet'ten 'Akademi öğrencilerine askerlikten muafiyet' açıklaması
Ankara Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağışa dikkat
Ankara Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağışa dikkat
EGM açıkladı: Özel güvenlik görevlileri üst araması yapabilir mi?
EGM açıkladı: Özel güvenlik görevlileri üst araması yapabilir mi?
BİLSEM'lerde tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak
BİLSEM'lerde tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranı
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranı
Bakan Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa müsamaha yok
Bakan Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa müsamaha yok
Putin'den NATO'ya gözdağı: Tepkimizi tetikleyecek
Putin'den NATO'ya gözdağı: Tepkimizi tetikleyecek
İBB, Müze Gazhane'de tepki çeken çizimleri kaldırdı
İBB, Müze Gazhane'de tepki çeken çizimleri kaldırdı
Çaya yüzde 43.7 zam
Çaya yüzde 43.7 zam
2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
'Halkalı-Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda çalışmaları tamamlandı'
'Halkalı-Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda çalışmaları tamamlandı'
Bakanlık açıkladı: Şanlıurfa'da eylem hazırlığında canlı bomba yakalandı
Bakanlık açıkladı: Şanlıurfa'da eylem hazırlığında canlı bomba yakalandı
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti
'Bilim ve sanat merkezlerinde yaz okulu açılıyor'
'Bilim ve sanat merkezlerinde yaz okulu açılıyor'
AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
Ana sayfaHaberler Siyasi

Hükümetten Z kuşağı araştırması: Siyasi söylemlerden etkilenmiyorlar

Hükümet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Teknofest Gençliği' olarak tanımladığı 'Z kuşağı' ile ilgili, hayata bakışları, siyasi duruşları ve geleceğe yönelik beklentileri konusunda kapsamlı bir araştırma yaptı.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 17 Mayıs 2022 07:10
Yazdır
Hükümetten Z kuşağı araştırması: Siyasi söylemlerden etkilenmiyorlar

Hükümetin Z kuşağı hakkında yaptığı araştırmaya göre yeni dönemde gençler siyasi söylemlerden direkt olarak etkilenmiyor. Bu nedenle 'empatiyi' içeren ifadelerin tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor. Gençlerin, önceki kuşakların dünya görüşlerine, yaşam şekillerine ve ideolojilerine mesafeli durduğu, hayatın hangi alanında olursa olsun, karar verirken gerekçelere odaklandığı ifade edilen araştırmada şu tespitler yer aldı: İdeoloji ve tutumları ince çizgilerle belirlendiği için kararları kolay değişebilmekte, davranışları kemik kitle niteliği göstermiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gençlerle her buluşmasında ifade ettiği 'Yapmak ve başarmak istedikleriniz için daima sizin yanınızdayız' söyleminin ve umudu, güçlü yarınları, öz güveni içeren iletişim tarzının, gençlerde ilgi uyandırdığını gözlemliyoruz. Z kuşağı olarak ifade edilen, her koşulda ve konuda aynı tutuma sahip bir gençlik grubunu asla kabul etmiyoruz.

DİNLEYİCİ DEĞİL, ANLATICI

Gençlerin taleplerinde, kendilerini istedikleri gibi ifade edebilme ve karar süreçlerinde söz sahibi olma öne çıkıyor. Gençler, özellikle doğrudan kurulan iletişimlerde pasif konumdaki dinleyici değil aktif konumdaki anlatıcı olmak istiyor. İnteraktif iletişimin, gençlik iletişimindeki gücünü önemsiyor, yüz yüze, telefonla ve sosyal medya üzerinden sürekli diyaloglar kuruyoruz. İletişimde; genel, kapsayıcı, ayrıştırmayan, farklılıkları kucaklayan ifadelere bağlı kalmaya devam edeceğiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde gençlerin hizmetlere erişimi ve fırsat eşitliğinin sağlanması için gayret gösteriyoruz. Büyük ölçekli onlarca çalışma yürütüyoruz.

Ebru Karatosun

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Kılıçdaroğlu Arapça tweet attı: Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir!
Kılıçdaroğlu Arapça tweet attı: Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir!
Zorunlu din dersi ve HDP tavrı isyan ettirdi! Sadette çatlak
Zorunlu din dersi ve HDP tavrı isyan ettirdi! Sadette çatlak
Madem sırtınızı YPG'ye dayadınız: NATO'da yeriniz yok
Madem sırtınızı YPG'ye dayadınız: NATO'da yeriniz yok
FETÖ/PDY üyesi 15 hakim ve cumhuriyet savcısı meslekten çıkarıldı
FETÖ/PDY üyesi 15 hakim ve cumhuriyet savcısı meslekten çıkarıldı
17 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları
17 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları
NATO: Türkiye değerli müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli
NATO: Türkiye değerli müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli

Bu Habere Tepkiniz

Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Bu yazıda başöğretmenlik ve uzman öğretmenlikle ilgili olarak sık sorulan 14 soruya cevap verilecektir
İYEP'te müdür yetkili öğretmen ile müdür yardımcıları görev alabilirler mi?

İYEP'te müdür yetkili öğretmen ile müdür yardımcıları görev alabilirler mi?

Önceki yönergede sadece öğretmenlerin görev aldığı İlkokullarda Yetiştirme Programında bu değişiklikle müdür yetkili öğretmenler ile müdür yardımcıları da görev alabilecekler mi?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin 84 adayı elediği öğretim görevlisi alımında en düşük puanlı aday olan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı öğretim görevlisi oldu!
İki daire başkanı, iki kariyer geçmişi, iki farklı karar

İki daire başkanı, iki kariyer geçmişi, iki farklı karar

Danıştay 2. Dairesinin yeni tarihli (2022) iki kararında büyükşehir belediyesinde görev yapan iki daire başkanı hakkında iki farklı karar verildi.
Mahkeme heyetine söylenen 'beni nereye atıyorsunuz lan!' sözleri hakaret sayılır mı?

Mahkeme heyetine söylenen 'beni nereye atıyorsunuz lan!' sözleri hakaret sayılır mı?

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, duruşmadan çıkartılan sanığın heyete hitaben "beni nereye atıyorsunuz lan!" sözlerinin hakaret olmadığını belirtti.
Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Eylül 1999 tarihinden önce işçi, memur, esnaf olarak çalışması olanlar memur emeklisi olarak sosyal güvenlik kapsamına daha erken dahil olmaktadırlar.
Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek

Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek
Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Danıştay İDDK: Zimmet suçundan kamu davası birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmeye engeldir.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Başvurular 1 Haziran'da başlıyor.
PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından sınav takvimini yayımladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Kuruluş Osman 94.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 94.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 94.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 18 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (16-21)

Haftanın fırsat ürünleri (16-21)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri