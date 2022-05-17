Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 artışla 2.405,13 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,34 puan değer kazanarak 2.405,13'e çıktı. Toplam işlem hacmi 16,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,12 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile madencilik oldu.

Analistler, yüksek enflasyona dair beklentiler devam ederken resesyon ihtimalini güçlendiren verilerin, ekonomilerde stagflasyon endişelerini artırdığını belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.