Şanlıurfa'da rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mayıs 2022 10:45
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale'deki araç muayene istasyonunda sahte evraklarla işlem yaptıkları ve rüşvet aldıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız