Adıyaman'daki terör operasyonunda eski HDP İl Başkanı gözaltına alındı
Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir dönem HDP il başkanlığı yapan şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mayıs 2022 10:49
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kentte operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu öne sürülen M.V'yi gözaltına aldı.
2009-2013 yılları arasında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yaptığı öğrenilen şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız