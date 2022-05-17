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'Enflasyonu sadece devletin çözebileceği bir sorun olarak görmüyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ''Artık hedefimiz enflasyonun ana sebeplerinden biri olan beklentileri düzeltmek'' dedi. Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Nebati, ''Enflasyon beklentilerini hep beraber kıracağız'' diye konuştu

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Mayıs 2022 11:00
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'Enflasyonu sadece devletin çözebileceği bir sorun olarak görmüyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Katılım Bankaları Birliği'nin toplam aktifleri 467 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Katılım bankalarımızın dijital bankacılıkta kaydettiği mesafe sevindirici. Katılım bankalarının şube sayısı mart 2022 itibarıyla 1321 olurken çalışan sayısı 17 bine ulaştı.

- Sermaye piyasalarının geliştirilmesi açısından geçen yılın kasım ayında Borsa İstanbul'da hesaplanan 5 yeni endeksi oldukça değerli buluyorum. Yeşil sukuk ihracı da bu alanda önemli bir kapıyı aralamıştır.

Tüm dünyada enflasyon rekor seviyelere ulaştı, 2022 yılı bu tartışmalarla geçiyor.

Tüm dünya son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya. Bazı ülkelerde, örneğin İspanya'da üretici fiyatları negatiflerden yüzde 40'lara erişmiş seviyede.

Bu nedenle kaynaklarımızı en etkili şekilde kullanıyor ve maliyetleri sübvanse ediyor.

2021 yılında yüzde 36, 2022 yılında ocak - mart döneminde yüzde 28'lik bir sübvansiyon sağladık. Sanayicilerimizi destekliyoruz.

Hane halkında kullandığımız doğalgazda yüzde 78 oranında vatandaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz.

Ekonomide son 2 yılda gösterdiğimiz başarı tüm dünyada takdir görüyor.

Öncü göstergeler bu yılın ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli büyüme eğilimini sürdüğünü gösteriyor.

İhracatta her ay rekor üzerine rekor kırıyoruz. Önümüzdeki dönemde iyi bir turizm sezonu geçireceğimizi görüyoruz.

EKONOMİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME ORTAYA KOYUYOR

Mart ayı itibarıyla toplam istihdam 30 milyonu geçti. Ekonomimiz üretiyor, ihraç ediyor ve istihdam oluşturuyor ve daha önemlisi bunu yaparken net olarak organik ve sürdürülebilir bir büyümeyle ortaya koyuyor.

KAPAT [X]

Bütün bunları Türkiye ekonomi modeliyle başarıyoruz.

Makro ekonomik hedeflere ulaşmakta finansal istikrarının öneminin farkındayız.

Aralık ayında piyasa gerçekliğini yansıtmaya dövizdeki fiyat oluşumunu aldığımız önlemlerle bertaraf ettik. Enflasyonun önemli bir belirleyicisi olan döviz kurundaki fiyat dalgalanmalarını büyük oranda dengeledik.

ENFLASYONU SADECE DEVLETİN ÇÖZEBİLECEĞİ BİR SORUN OLARAK GÖRMÜYORUZ

Şimdi hedefimiz enflasyonun ana sebeplerinden biri olan beklentileri düzeltmektir. El ele vererek, birlikte adımlar atarak ve yüreğimizle halledeceğiz.

Günlerdir ilgili sektör kuruluşlarıyla bire bir toplantı yapıyoruz. Rakamları önlerine koyuyoruz.

Fahiş uygulamalara net olarak karşı durduğumuzu ortaya koyuyor ve net olarak paylaşıyoruz.

Bir çabamız var, çabamız enflasyonun Türkiye'nin mutlak surette kontrol altına alınması ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemesidir.

Bunu yapacağız, bizimle birlikte olanlarla yapacağız. Bu işi başaracağız. Yanlış yapanın üstüne de gideceğiz.

Şu andaki enflasyonun bu rakamlara gelmesindeki en önemli etken beklentiler haline dönüşmüştür. Bunları hep beraber kıracağız.

Beklentilerdeki bozulma ve dışsal faktörlerden kaynaklı artışların vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansımasının adımlarını aralıksız atıyoruz.

FIRSATÇILARA KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Enflasyon konusunda fırsatçılara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Enflasyonu sadece devletin çözebileceği bir sorun olarak görmüyoruz

Enflasyonla mücadelemizde iktisadi temellerle uyuşmayan fiyat artışlarına müsamaha göstermeyeceğimizi tekrarlıyoruz.

Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için devlet millet kucaklaşmasıyla gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.

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