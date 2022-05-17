HAK, sektördeki tetkikçi ve uzmanları belgelendirme konusunda TSE'yi yetkilendirdi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2022 yılında farklı uygulama alanları için helal akreditasyon kapsamını genişleten HAK, helal belgelendirme ve üretim sektörlerinde tetkikçi ve uzman gibi unvanlarla çalışacak kişileri belgelendirecek kuruluşları da helal akreditasyon kapsamına dahil etti.

Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlara helal akreditasyon hizmeti sunan HAK, sektörde faaliyet gösteren imalatçı, hizmet sunucu, uygunluk değerlendirme kuruluşu gibi farklı paydaşlarda görev alacak kişilerin ortak yetkinlik kriterlerine göre belgelendirilmesinin önünü açacak.

Bu sayede sektörde görev yapan kişilerin mesleki beceri ve yetkinliklerinde ortak kriterlerin benimsenmesi sağlanacak, bu kişilerin uzmanlıklarından faydalanacak tüm taraflar için öngörülebilir bir uygulama çerçevesi tesis edilecek.

Bu doğrultuda TSE Personel Belgelendirme Müdürlüğü, helal alanında görev yapacak kişilerin belgelendirilmesi noktasında HAK tarafından yetkilendirildi. TSE, hem helal belgelendirme tetkikçisi hem de uzman olarak çalışabilecek kişilere "OIC/SMIIC 34:2020 Helal ile İlgili Faaliyetlerde Yer Alan Kişileri Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Gereklilikler" standardına göre akredite belge düzenlemeye yetkili kılındı.