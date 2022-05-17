Ajda Pekkan: Ben ne kuşağıyım acaba?
Şarkıcı Ajda Pekkan, Antalya'da verdiği konserde seyirci ile sohbetinde 'Z Kuşağı varmış acaba ben ne kuşağıyım?' diye sordu.
Kaynak : Sabah
Eklenme : 17 Mayıs 2022 11:13
Sanatçı Ajda Pekkan, Antalya'da yaklaşık 3 bin kişiye konser verdi.
Konser sırasında kendisini izlemeye gelen seyirciler ile sohbet eden ünlü şarkıcı, "Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. Ben ne kuşağıyım acaba? A kuşağı, B kuşağı diye insanları niye ayrıştırıyorsunuz? Ben de belime pembe bir kuşak taktım bu gece" dedi.Pekkan'ın bu esprisi, seyircileri güldürdü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız