Bahçeli: CHP'nin İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmıştır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yapıyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

Enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecektir.

Havalimanı yapılır, yalana yalan eklerler. Türkiye'de hakim muhalefet zihniyetinin dünyada eşi benzeri yok.

Bunlar değiştirse değiştirse parti, ülke değiştirirler. Bunun dışında Türkiye, millet, bir şey değiştirmelerine izin vermez.

Bizim doğrudan muhatabımız il başkanı değil. Türk yargısı hükmünü vermiş, konu kapanmıştır. CHP Genel Başkanı, soluğu İstanbul'da aldı. CHP'nin İstanbul İl Başkanı kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmiş, suç işlemiştir. Cumhurbaşkanı'na terbiyemizin müsaade etmediğinden ağzımıza alamadığımız şekilde hakaret ederek suç işlemiştir.

Türk milletinin her ferdi onurludur. CHP'nin İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmıştır. Kesinleşen ceza 1 yıldan fazla olduğu için tartışmaya mahal kalmadı. Siyasetin suçun himaye edileceği alan olamaz.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO adaylığı

ABD'nin öncülük ettiği Batı bloku tehdit algılamalarını Ukrayna ile sınırlı tutmaktansa doğu Avrupa'dan İskandinav ülkelerine yayma, krizin çapını esnetme gayretinde.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olma sürecinin tartışmaya açılması, Ukrayna savaşının küreselleşmesine yol açabilecektir. NATO 1949 tarihinde kurulduğunda 12 üye vardı şimdi 30 üyesi var. Rusya'nın bilinen en ciddi itirazlarından birisi NATO'nun doğuya genişleme stratejisidir. Ukrayna'da savaş sürerken Rusya'nın tahrik edilmesi bölgesel gerilimi daha da artıracaktır. MHP, NATO'nun doğuya genişlemesini oldukça mahsurlu değerlendirmektedir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme sürecinin 3 sakıncası var. Bu ülkeler NATO'ya alınırsa savaşın Ukrayna'dan Finlandiya'da İsveç'e sıçrama ihtimalini kimse yabana atmamalı.