Hatay'da bir araçta 50 sahte pasaport ele geçirildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde, aracında 50 sahte pasaport ve 50 pasaport laminesi (şeffaf film/bant) ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mayıs 2022 12:43
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında takibe aldıkları otomobili Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.
Araçta yapılan aramada sahte oldukları belirlenen 50 pasaport ve 50 pasaport laminesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.A. emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız