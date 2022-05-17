Ali Babacan: KHK'lıların kısıtlamalarını kaldıracağız
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından, 'Kamu görevine iade edeceğimiz tüm KHK'lıların yasal, mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz' dedi
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Mayıs 2022 11:55
Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan twitter hesabından: Kamu görevine iade edeceğimiz tüm KHK'lıların yasal, mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz. Haklarındaki kısıtlamaları kaldıracağız. İsimlerinin yer aldığı tüm listeleri kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarından sileceğiz. Mesajını paylaştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız