Ali Babacan: KHK'lıların kısıtlamalarını kaldıracağız

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan twitter hesabından: Kamu görevine iade edeceğimiz tüm KHK'lıların yasal, mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz. Haklarındaki kısıtlamaları kaldıracağız. İsimlerinin yer aldığı tüm listeleri kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarından sileceğiz. Mesajını paylaştı.