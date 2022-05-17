Törende panik anları: Öğrencileri taşıyan platform çöktü
Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü, şans eseri kimse yaralanmadı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Mayıs 2022 11:57
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencilerin bulunduğu platform bir anda çöktü. Törene katılan öğrenciler ve aileleri büyük korku yaşadı.
Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda platformun çökme anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız