CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

-Söylemlerimizi verilere dayandırmak zorundayız. Toplumu ikna etmek zorundayız. Doğuları söylemek zorundayız.

-Ak Parti'nin yaptığı bir şeker, gübre fabrikası gösterin. Sorun bunu. Hangi fabrikayı yaptılar?