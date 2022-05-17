FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mayıs 2022 15:53
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Bu esnada Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen G.S. ve Ö.S. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların FETÖ şüphelisi olduğu tespit edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız