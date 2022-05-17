MSB: 25'i FETÖ, 2'si PKK mensubu 32 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, son 4 günde yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 25'i FETÖ, 2'si PKK/KCK mensubu 32 kişinin yakalandığını duyurdu.
Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Mayıs 2022 16:38
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görevli hudut birliklerimiz son 4 günde ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan 25'inin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız