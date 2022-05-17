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Kuryenin teslim tutanağını imzaladı, e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı

Adana'da bir kadın, çiçek getiren kuryenin verdiği boş kağıdı teslim tutanağı sanarak imzaladı. Aradan 2 ay geçtikten sonra kiracısının kendisini dolandırıp o kağıt üzerindeki imzadan 95 bin dolarlık senet yaptığını öğrenen kadın hayatının şokunu yaşadı. 5 ev, 1 araba ve 1 motosikleti de şu an hacizde olan ve davası süren kadın dolandırıcıların hak ettiği cezayı almasını istiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Mayıs 2022 18:13
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Kuryenin teslim tutanağını imzaladı, e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı

4 çocuk annesi Şükran Candan'ın (55), merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki arsasına 2 bloklu bir site inşa edildi. Candan'a da bu siteden 5 daire verildi. Dairelerin 1'ini satan Candan, 3 daireyi ise evli çocuklarına verdi. 1 daireyi ise Halil B. (45) ismindeki bir kişiye geçen Aralık ayında kiraya verdi.

Kiracının kendisini dolandırdığını öne sürdü
Halil B. ise sevgilisi Nuray F. ile eve taşındı. Ancak çift arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik başladı ve Nuray F., iddiaya göre evi terk etti. Ancak Halil B. aynı sitede oturan ev sahibi Şükran Candan ile sürekli görüşerek sevgilisiyle yaşadığı sorunları anlatıp Candan'ın güvenini kazandı. Halil B., geçen Ocak ayında ise Nuray F. ile ayrıldığını söyleyerek evden ayrıldı.

Mart ayında gelen çiçek hayatını kararttı
Şükran Candan'ın geçen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ise bir kurye tarafından evine çiçek geldi. Candan ise çiçeği çocuklarının gönderdiğini düşünerek teslim alıp kuryenin verdiği boş kağıda ise imza attı. Ancak akşam çocukları geldiğinde, 'Anne biz sana çiçek göndermedik' deyince Şükran Candan, imza attığını söyleyip telaşa kapıldı.
3 gün sonra çiçekçiye ulaşan Candan ailesi, çiçekçiden annelerinin imza attığı öne sürülen kağıdı geri aldı. Eve gelen çocuklar kağıdı annelerine gösterdiklerinde ise Şükran Candan, evlatları kızmasın diye kendi imzasının olmayan kağıt için 'Evet bu kağıt benim' dedi.

Nuray F. eve gelince gerçek ortaya çıktı
Halil B.'nin sevgilisi Nuray F. ise geçen Nisan ayında Şükran Candan'ın evine kahve içmeye geldi. İkili kahve içerken Nuray F., Halil B. ile geri barıştığını, Halil B.'nin insanları dolandırdığını söyleyip 'Şükran abla Halil sana da senet yapmış? Hiç imza verdin mi?' diye sordu. Ancak Şükran Candan ise Halil B. ile hiç imza işi olmadığını söyledi. Ancak bir süre sonra Candan, kendisine isimsiz birinden çiçek geldiğini ve boş bir kağıda imza attığını, çiçekçiden de çocuklarının gerçek kağıdı almadıklarını hatırladı.

Gerçek e-devlette çıktı
Nuray F.'nin anlattıklarından da şüphelenen Şükran Candan, 25 Nisan'da kızı ile birlikte e-devletine baktı. Orada kendi adına açılan icra dosyasını gören Candan, durumu çocuklarına haber verdi. Hemen avukata giden Candan ailesi, Halil B.'nin 95 bin dolarlık senet için alacağı karşılığında Şükran Candan'ın 5 ev, 1 otomobil ve 1 motosikletine haciz koydurduğunu öğrendi.
Hemen Halil B.'yi arayan aile, Halil B.'den de 'Ben annenize 95 bin dolar verdim' cevabını alınca durumu polise bildirip avukatları aracılığıyla da haczi durdurup karşı dava açtı. Bu sırada Halil B.'yi de araştıran aile, Halil B. ve Nuray F.'nin birçok insanı aynı yöntemle dolandırdığını öğrendi. Ayrıca aile Nuray F.'nin ablası, yeğeni ve birçok kişiyi eğitim merkezi açma vaadiyle dolandırdığını da öğrendi.

Yardım istedi
Başından geçen olayları anlatan Şükran Candan, yetkililerden yardım isteyip suçluların hak ettiği cezayı alması gerektiğini söyledi. Candan, "Evimi eşyalı bir şekilde kiraya verdim. Halil B., yanında getirdiği Nuray F. ile evleneceğini söyledi ancak biz Nuray hanımı 3 gün sonra dayak yerken gördük. Sonra ise Halil, her gün bana Nuray ile yaşadığı sorunları anlattı. Ben de sürekli ablalık yapıp yardımcı oldum" diye konuştu.

"Söylenilenleri dikkate almadım"
Nuray F.'nin ilk söylediklerini dikkate almadığını anlatan Candan, "Eve de bir çiçek geldi. Gelen kurye 'Buraya imza at' dedi. Ben de oğlum göndermiştir diye düşünüp imza attım. Sonra zaman geçti Nuray ile yanında Gökçe isimli bir kadın yanıma geldi. Nuray bana 'Halil sana böyle bir senet yapmış. Dikkat et' dedi. Ben de kimseye imza atmadığımı söyleyip söylenilenleri dikkate almadım. Ancak daha sonra kızımı aradım ve e-devlete baktık. Orada gerçeği gördük. Halil B.'nin bana senet yaptığını, bütün mal varlığıma da haciz koydurduğunu gördüm. Halil ve Nuray'ı aradım. İlk başta bilmiyor gibi konuştular sonra 'Haciz koymuşsun' deyince telefonu kapattılar" ifadelerini kullandı.

"İmzamı kopyalamışlar"
Bütün mal varlığında icra olduğunu söyleyen Şükran Candan, "Ben şimdi çok mağdurum. 5 dairemde, arabamda ve motosikletimde icra var. Toplam 1 buçuk milyon lira. Bu mal varlığımda 1 buçuk milyon lira yapıyor zaten. Ben hiçbir senede imza atmadım. Ben sadece çiçek teslim aldım ve imza attım. Ben Halil'e imza atmadım ki. İmzamı kopyalamışlar onun üzerine dolar senedi hazırlamış. Ben ne dolar gördüm ne de başka bir para aldım" ifadelerini kullandı.

"Evlerde çocuklarım oturuyor"
İcrayı durdurmak için 150 bin lira para yatırdığını, o parayı da akrabalarından borç aldığını öne süren Candan, "1 günün içerisinde o parayı bulduk, teslim ettik ve icrayı durdurduk. Benim oğlum Halil'i arayınca telefonda 'Ben annene 95 bin dolar teslim ettim' diyor. Benim Halil'den alacağım var, vereceğim yok. Bir an önce bunlar çözülsün. Benim gibi birçok insan mağdur. Birçok kişi geldi ve anlattı. Şu an dava sürüyor. Tek mal varlığım bu evler. Evlerde de çocuklarım oturuyor. Yardım bekliyorum" dedi.

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