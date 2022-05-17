Komşusunu tarlasına 'köpek leşi' attığı için öldürmüş

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Derebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turgay Yuvalı (40) ile Ethem Ö., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ethem Ö., yanında bulunan av tüfeğiyle Yuvalı'ya ateş etti. Yuvalı kanlar içerisinde yere yığılırken, durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı durumdaki Yuvalı, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgay Yuvalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan Ethem Ö., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Şahsın jandarmadaki ilk ifadesinde, komşusu olan Yuvalı'yı tarlasına köpek ölüsü attığı için çıkan tartışmada öfkeyle tüfeğini ateşleyerek öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.