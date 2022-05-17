Cam silerken 3. kattan düşen Zeynep hayatını kaybetti
Eskişehir'de odasının camını silerken 3. kattan apartman boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Mayıs 2022 20:52
Olay, Fatih Mahallesi Dipçin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,
evde temizlik yaparken odasının camını sildiği esnada dengesini kaybeden Zeynep
Dipçin (25), 3'üncü kattan aşağı düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten apartman
boşluğuna düşen genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edilen Zeynep Kırlı'nın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız