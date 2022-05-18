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18 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları

18 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mayıs 2022 00:02
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18 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- AK Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/11.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü" imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençlerle Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/13.30)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45)

4- TBMM'den

- İYİ Parti'nin grup toplantısı yapılacak.

- Genel Kurulda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

KAPAT [X]

- TBMM KİT Komisyonunda Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin hesapları görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00/14.30/15.30/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2022 Zirvesi'ne katılacak, Alstom Kıdemli Başkan Yardımcısı Philippe Delleur ile görüşecek, açık oturuma iştirak edecek, fuar alanını gezecek, bakanlar yuvarlar masa toplantısına katılacak ve ardından Siemens Mobility CEO'su Michael Peter ile bir araya gelecek.

(Leipzig)

2- TÜİK, "Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2021" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelecek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

(New York)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan'da 15. Caspian Tarım ve Gıda Fuarı'nın açılışına katılacak, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goşgar Tehmezli ve Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov'la ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Bakü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Spor Festivali SBÜ SporFest 2022'nin ödül törenine, Gençlik ve Spor Bakanlığı/Örnek Stadı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "Merve Özbey" konserine katılacak.

(Ankara/18.30/20.00)

2- Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları yapılacak. Milli sporculardan, gündüz seansında 48 kiloda Ayşe Çağırır, 70 kiloda Sema Çalışkan, 81 kiloda Elif Güneri; akşam seansında ise 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir finale yükselmek için mücadele verecek.

(İstanbul/14.00/18.00)

3- UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu, Eintracht Frankfurt ile Rangers arasındaki final maçıyla belli olacak.

(Sevilla/22.00)

4- Basketbolda Sırbistan'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali öncesi, takımların birer oyuncusu ve baş antrenörleri basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Belgrad/13.10)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Gaziantep Basketbol ile Darüşşafaka, üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/18.00)

6- TFF 3. Lig'de play-off yarı final rövanş mücadelesi 2 maçla tamamlanacak.

7- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenleyeceği basın toplantısında, kulübün mali ve idari genel kurulu ile seçimli olağan genel kuruluna ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

(İstanbul/13.00)

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