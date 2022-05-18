THY'den KAP'a 'Geniş gövde uçak alımı' açıklaması
Türk Hava Yolları'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada bu yıl ve gelecek yıl teslim edilmek üzere Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 6 adetlik A350-900 tipi geniş gövdeli uçak alınacağı duyuruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mayıs 2022 02:01
THY'den dün akşam saatlerinde KAP'a yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu 2022 ve 2023 yıllarında teslim edilmek üzere toplam 6 adet A350-900 tipi yolcu uçağının Airbus firmasından satın alınmasına karar vermiştir" denildi.
UZUN MENZİLLİ HATLARDA UÇUYOR
Öte yandan THY'nin filosunda hali hazırda 6 adet Airbus A350 tipi yolcu uçağı bulunuyor. Airbus'ın yeni nesil uçaklarından olan, sessizliği ve yakıt verimliliğiyle öne çıkan A350-900'ler, THY'nin New York, Washington, Manila, Bounes Aires, Sao Paulo gibi uzun menzilli seferlerinde kullanılıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız