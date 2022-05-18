Bursa'da feci kaza: Parçalanan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak parçalara ayrıldı. Kazada sürücüsü Astsubay Çavuş Emre Ekinci (29) hayatını kaybederken, olayı haber alarak gelen mesai arkadaşları gözyaşı döktü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri, İnegöl girişinde meydana
geldi.
Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü İnegöl Jandarma komutanlığında
görevli astsubay Emre Ekinci (29) yönetimindeki 33 AGM 984 plakalı otomobil,
sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Kaldırıma çarpıp savrulan otomobil yol kenarında ağaca çarparak durabildi.
Kaza sonucu ikiye bölünüp hurdaya dönen araçta sıkışan astsubay hayatını kaybetti.
Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık
ekiplerinin ölümünü tespit ettiği astsubayın cenazesi sıkıştığı yerden itfaiye
ekiplerince çıkarıldı.
Kazayı duyup olay yerine gelen gencin, mesai arkadaşları gözyaşı döktüler.
Olayı duyan Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden de olay yerine gelerek bilgi
aldı.
Gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ağaca çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti; kaza anı kameradaMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız