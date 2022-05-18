CHP'li vekilin TBMM'de Aynur Doğan protestosu

Sanatçı Aynur Doğan'ın Derince'de sahneye çıkacağı konserin iptal edilmesi üzerine başlayan tartışmalar devam ediyor.

Derince Belediyesi'nin konseri iptal etmesine yönelik protesto ve tepkilere bir yenisi daha eklendi.

Son protestonun adresi ise TBMM oldu.

Önce İngilizce sonra Kürtçe şarkı söyledi

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda olaya tepki göstermek için İngilizce ve Kürtçe şarkı söyleyerek olaya dikkat çekti... Kayışoğlu'nun şarkılı protestosuna Ak Parti ve CHP sıralarından alkış desteği de geldi.

Yerinden söz hakkı isteyen Karaca, önce Sertab Erener'in Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazandığı İngilizce 'Everyway That I Can' şarkısını söyledi.

Kayışoğlu daha sonra da Aynur Doğan'ın Kürtçe 'Dar Hejiroke' şarkısını seslendirdi.

CHP'li vekilin bu protestosu hem AK Parti hem de muhalefet sıralarından alkış alırken o anlara ait görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturdu.