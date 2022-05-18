Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü karı koca yakalandı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mayıs 2022 10:24
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüleri B.H. ve V.H'nin adresini belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız