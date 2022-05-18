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Evine gelen çiçeği aldı, 95 bin dolar dolandırıldı

Evine gelen çiçeği alıp, boş kağıda imza attı, 95 bin dolarlık senetle icraya verildi

Kaynak : DHA
Eklenme : 18 Mayıs 2022 10:27
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Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kurye olarak evine çiçek getiren kişinin elindeki boş kağıdı teslim tutanağı sanıp imzalayan Şükran Candan'ı (55), 2 ay geçtikten sonra kiracısı 95 bin dolarlık senetle mahkemeye verdi. Candan'ın 1'i yazlık 5 evi, 1 arabası ve 1 motosikleti haczedildi.

Adana'da Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Şükran Candan'ın arsasına iki bloklu bir site inşa edildi. Candan, bu siteden 5 daire aldı. Dairelerden birini satan Candan, 3'ünü ise evli çocuklarına verdi. 1 daireyi ise Halil B.'ye (45) aralık ayında kiraladı. Halil B., sevgilisi Nuray F. ile eve taşındı. Ancak çift arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik başladı ve Nuray F., iddiaya göre evi terk etti. Halil B. de ocak ayında Nuray F. ile ayrıldığını söyleyerek, evden ayrıldı.

Çiçek tesliminde kağıt imzaladı

Şükran Candan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evine çiçek geldi. Candan, çiçeği alırken kendisine uzatılan boş kağıda imza attı. Üzerinde isim bulunmayan çiçeği eve koyan Candan, çocuklarına kendilerinin gönderip, göndermediğini sorunca aldığı olumsuz yanıtla paniğe kapıldı. Çiçekçiye ulaşan Candan ailesi, annelerinin imza attığı öne sürülen kağıdı istedi. Candan ailesine, imza attığı öne sürülen kağıt verildi.

E-devlet uygulamasında icra ile karşılaştı

Halil B.'nin sevgilisi Nuray F., nisan ayında Şükran Candan'ın evine kahve içmeye geldi. Nuray F., barıştığını söylediği Halil B.'nin insanları dolandırdığını belirtirken, "

Şükran abla Halil sana da senet yapmış? Hiç imza verdin mi?

" diye sorunca şüpheye kapıldı. Candan, 25 Nisan'da kızı ile birlikte 'E-Devlet' uygulamasına baktı. Orada kendi adına açılan icra dosyasını gören Candan, durumu çocuklarına haber verdi. Avukata giden Candan ailesi, Halil B.'nin 95 bin dolarlık senet için alacağı karşılığında Şükran Candan'ın 1'i yazlık 5 ev, 1 otomobil ve 1 motosikletine haciz koydurduğunu öğrendi. Halil B.'yi arayan aile, 'Ben annenize 95 bin dolar verdim' cevabını alınca durumu polise bildirip avukatları aracılığıyla da haczi durdurup, karşı dava açtı. candan, ailesiyle birlikte yaptıkları araştırmada Halil B. ile sevgilisi Nuray F.'nin birçok insanı aynı yöntemle dolandırdığı yönünde bilgilere ulaştıklarını belirtti.

Dolar senedi yapmışlar

Bütün mal varlığında haciz olduğunu söyleyen Şükran Candan, "

Ben şimdi çok mağdurum. 5 dairem, motosikletin ve arabamda icra var. Toplam 1 buçuk milyon lira. Bu mal varlığımda 1 buçuk milyon lira yapıyor zaten. Ben hiçbir senede imza atmadım. Ben sadece çiçek teslim aldım ve imza attım. Onun üzerine dolar senedi hazırlamış. Ben ne dolar gördüm ne de başka bir para aldım

" dedi.

İcraları durdurduk

İcrayı durdurmak için 150 bin lira para yatırdığını, o parayı da akrabalarından borç aldığını belirten Candan, "

1 günün içerisinde o parayı bulduk, teslim ettik ve icrayı durdurduk. Benim oğlum Halil'i arayınca telefonda 'Ben annene 95 bin dolar teslim ettim' diyor. Benim Halil'den alacağım var, vereceğim yok. Bir an önce bunlar çözülsün. Benim gibi birçok insan mağdur. Birçok kişi geldi ve anlattı. Şu an dava sürüyor. Tek mal varlığım bu evler. Evlerde de çocuklarım oturuyor. Yardım bekliyorum

" diye konuştu.

Candan, avukatı aracılığıyla yapılan hacizler ve icra işlemlerine karşı Adana Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi'ne ihtiyadi tedbir talebiyle 'Menfi tespit ve kıymetli evrağın iptali' davası açtı.

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