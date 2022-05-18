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'Müziğin muhteşem çocuğu' görme engelli Ada'nın yeteneği, BİLSEM'de keşfedildi

Küçük yaşta geçirdiği beyin ameliyatı sonrası görme yetisini kaybeden Ada, duyduğu müzikleri piyanoda notaya ihtiyaç duymadan çalabilme yeteneği ile BİLSEM'de başladığı eğitim sonrası 50'ye yakın bestesiyle dünya çapında sanatçı olma yolunda hızla ilerliyor- Üstün yetenek Ada Karakocaoğlu:- "Gelecekte hem piyanist hem de avukat olmak istiyorum. Teneffüslerde arkadaşlarıma kendi bestelerimi çalıyorum, piyano bana engel değil hatta engellerimi ve sıkıntılarımı unutturuyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mayıs 2022 11:03
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'Müziğin muhteşem çocuğu' görme engelli Ada'nın yeteneği, BİLSEM'de keşfedildi

- Küçük yaşta geçirdiği beyin ameliyatı sonrası görme yetisini kaybeden 10 yaşındaki Ada Karakocaoğlu'nun duyduğu müzikleri notaya ihtiyaç duymadan piyanoda çalmadaki üstün yeteneği, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bilim ve sanat merkezinde (BİLSEM) yapılan sınavla keşfedildi.

Nadir rastlanan hem genel hem de müzik alanlarının ikisinde birden üstün yeteneği tespit edilen Ada, BİLSEM'deki eğitimi sonrası 50'ye yakın bestesiyle dünya çapında sanatçı olma yolunda hızla ilerlerken aynı zamanda avukatlığı hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi'nde iki gün önce BİLSEM'lerin "Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi" atölye tanıtım programında görme engelli öğrenci Ada Karakocaoğlu'nun piyano dinletisini dinlemiş, öğrencinin evinde çalışabileceği piyano sözü vermişti.

Bakan Özer'in hediyesi olan piyanoya kavuşan ve notaları görmeden profesyonel müzisyenler gibi performans sergileyen Mitat Enç Görme Engelliler Okulu 4. sınıf ve BİLSEM öğrencisi Ada, müzik yeteneğinin nasıl keşfedildiğini, geleceğe yönelik hayallerini AA muhabirine anlattı.

Okula başladığında öğretmeninin müzik sınıfına yönlendirdiğini, öğretmeniyle çalışmasına rağmen müzikte pek ilerleyemediğini anlatan Ada, ikinci sınıfta Kovid-19 salgının başlamasıyla yüz yüze ders yapamadığı için öğrendiği her şeyi unuttuğunu söyledi.

- "Bestelerime isim koyuyordum ama sayıları 40'ı geçince isim koyamıyorum artık"

Üçüncü sınıfın sonlarına doğru ailesinin org almasıyla beste yapmaya başladığını dile getiren Ada, "Eve org alınmasıyla kendimi daha çok geliştirdim. Şu an tam olarak 48 bestem var." dedi.

Ada, müziğe olan ilgisini şu sözlerle anlattı:

"BİLSEM'i müzik ve genel yetenek alanında kazandım. Müzik sınavında herkese sorulan sorular bana da soruldu. BİLSEM'de aldığım eğitim bana çok katkı verdi, diğer türlü kendimi geliştiremezdim. Buraya başlamadan önce iki elle piyano çalmayı bilmiyordum, artık daha iyi piyano çalıyorum, beste yapmaya devam ediyorum. Genel yetenek alanına cumartesi, müzik alanına perşembe günleri geliyorum. Müzikte, Gökmen öğretmenim sayesinde akor basmayı, notaların yerini daha disiplinli öğrendim. Birinci sınıftaki seviyemden çok çok daha iyiyim şu an.

Gelecekte hem piyanist hem de avukat olmak istiyorum. Chopin'i daha çok seviyorum ve onu örnek alıyorum, genellikle vals üzerine çalışıyorum. Teneffüslerde arkadaşlarıma kendi bestelerimi çalıyorum. Piyano bana engel değil hatta engellerimi ve sıkıntılarımı unutturuyor. Çünkü piyano çaldığımda rahatlıyorum. Bestelerime isim koyuyordum ama sayıları 40'ı geçince isim koyamıyorum artık."

Bakan Özer'in sözünü verdiği piyano ile evinde kendi piyanosuyla eğitimini sürdürecek Ada, "Piyano, beklediğimden daha iyiydi. Bu kadar beklemiyordum çok güzel çıktı. Çok sevdim. Pedal kullanmayı bilmiyordum önceden. Artık pedal kullanabiliyorum, konser parçalarını çalabiliyorum. Piyano için özellikle Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e ve Gökmen hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün öğretmenlerimin çok emeği var piyano çalabilmem üzerinde. Onlar olmasaydı hiç öğrenemezdim." diye konuştu.

- "Yeteneğini BİLSEM sınavıyla keşfettik"

Ada'nın annesi Şerife Karakocaoğlu ise kızının 3,5 yaşına kadar görme engelinin bulunmadığını, geçirdiği beyin ameliyatı sonrası "total görme engelli" olduğunu anlattı.

Daha önce ailede ve çevrelerinde görme engelli olmadığı için kızı için neler yapabilecekleri konusunda danışmanlık hizmeti aldıklarını, Braille yazıyı hem kendilerinin hem de Ada'nın öğrendiğini aktaran Karakocaoğlu, şöyle devam etti:

KAPAT [X]

"Okuldaki bütün yazılı ve görsel materyallerin hepsi, dokunsal hale getirildi, çünkü Ada dokunarak öğreniyor. Herkesin yapabildiklerini Ada da yapabiliyor aslında, görmemesi bir engeli değil. Bisiklete binebiliyor piyano çalabiliyor resim yapabiliyor. Bunu çoğu insan bilmiyor, bunun farkında değil. Biz, farkında olmaları için çok çalışıyoruz, özellikle sosyal medyada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. İnsanlar bilinçlensin diye uğraşıyoruz."

Ada'nın yeteneğini aile olarak çok bilmediklerini, eşinin ve kendisinin müzikle bir ilgilerinin olmadığını aktaran Karakocaoğlu, BİLSEM'i kazanmasının ardından Ada'nın müzik yeteneğini öğrendiklerini belirterek, "Öğretmeni, Ada'nın çok yetenekli olduğunu ve duyduğu her besteyi kulaktan ve notasız çalabildiğini söyledi. Bu da herkeste olmayan bir yetenekmiş. Biz Ada'nın bu yeteneğini bilmediğimiz için BİLSEM sınavıyla keşfettik." dedi.

Sınavı kazanmasının ardından başladığı müzik eğitiminin Ada'yı bu alanda çok ilerlettiğini anlatan Karakocaoğlu, "Müzikle ilgili bilgisini BİLSEM'de geliştirdi. Ayrıca genel yetenek alanında da deneyler, projeler yapıyor, bilimsel faaliyetlere katılıyor." diye konuştu.

- "Ada, söyleneni anında yapıyor, dinlediği her şeyi çalabiliyor"

Yenimahalle BİLSEM müzik öğretmenlerinden Gökmen Çınar da Ada'nın macerasının BİLSEM'deki bir ekiple yaptıkları tanılamayla başladığını söyledi.

Ada'nın yapılan tüm tanılama testlerinden büyük bir başarıyla geçtiğini anlatan Çınar, şunları kaydetti:

"Ada, çok iyi bir performans gösterdi ve BİLSEM'de geçen yılın ekim ayında eğitim süreci başladı. Ada, diğer öğrencilere göre, çok hızlı bir ilerleme kaydetti. Bu süreçte gören birçok öğrenciye birçok yönden fark attı. Ada, söyleneni anında yapıyor, dinlediği her şeyi çalabiliyor. Ada'nın relative ya da absolut (mutlak) kulak olduğunu düşünüyorum. Ada, müzikte üstün yetenekli ve çok çalışkan bir çocuk. Verdiğim ödevi, hafta boyunca her gün çalışıyor ve geliyor. Hiçbir zaman ödevini yapmadan geldiği olmadı. Duygusal ve duyarlı bir çocuk. Bu yönlerden çok memnunum Ada'dan."

Ada'nın müzik dünyasında kısa sürede yükseleceğine inandığını ifade eden Çınar, "Engelinin ona engel olacağını düşünmüyorum. Yenimahalle BİLSEM'de müzik alanında görme engelli olan şu an bir tek Ada var." dedi.

BİLSEM'lerde görme engelli olup hem müzik hem de genel yetenek alanının ikisinde birden tanılaması bulunan sınırlı sayıda öğrenci bulunuyor.

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