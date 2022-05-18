YUVAM hesapları uzaktan kimlik tespitiyle açılabilecek
YUVAM hesapları uzaktan kimlik tespitiyle açılabilecek
Kaskoda 160 TL, Trafikte 80 TL net indirim
Kaskoda 160 TL, Trafikte 80 TL net indirim
Sponsorlu İçerik
Zorunlu trafik sigortasında teminatlar yüzde 100 artırıldı
Zorunlu trafik sigortasında teminatlar yüzde 100 artırıldı
İzmir'deki özel okula öğrenciler dersteyken haciz geldi
İzmir'deki özel okula öğrenciler dersteyken haciz geldi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanına 'öğretmen atamaları' soruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanına 'öğretmen atamaları' soruldu
Benzine bir zam daha geliyor
Benzine bir zam daha geliyor
Süt, kırmızı et ve çaydan sonra yumurtaya da zam
Süt, kırmızı et ve çaydan sonra yumurtaya da zam
Dövizle ödeme yasağı kur kavgası başlattı
Dövizle ödeme yasağı kur kavgası başlattı
KDV'den sonra çaydan da vurdular
KDV'den sonra çaydan da vurdular
TOBB Başkanı tarih verdi: TOGG ne zaman trafiğe çıkacak?
TOBB Başkanı tarih verdi: TOGG ne zaman trafiğe çıkacak?
Öğretmenden hayat kurtaran manevra
Öğretmenden hayat kurtaran manevra
Marmaray, Başkentray ve İZBAN 19 Mayıs'ta ücretsiz
Marmaray, Başkentray ve İZBAN 19 Mayıs'ta ücretsiz
Türk polisi Dünya Kupası'na hazırlanıyor
Türk polisi Dünya Kupası'na hazırlanıyor
Salda Gölü'nün 'bataklığa dönüştü' iddialarına cevap
Salda Gölü'nün 'bataklığa dönüştü' iddialarına cevap
Vaka sayıları açıklandı: Bin 608 yeni vaka, 7 vefat
Vaka sayıları açıklandı: Bin 608 yeni vaka, 7 vefat
Yabancıya konut en fazla bu illerde satıldı
Yabancıya konut en fazla bu illerde satıldı
Siber muhafızlar bu okulda yetişiyor
Siber muhafızlar bu okulda yetişiyor
TBMM'de gündem Atatürk Havalimanına Millet Bahçesi yapılması
TBMM'de gündem Atatürk Havalimanına Millet Bahçesi yapılması
Çaya zam geldi, Belediye çay stokçuluğu denetimine çıktı
Çaya zam geldi, Belediye çay stokçuluğu denetimine çıktı
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuya atandı
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuya atandı
Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede yeni dönem
Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede yeni dönem
Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Atatürk Havalimanı tamamen kapatılacak mı?
Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Atatürk Havalimanı tamamen kapatılacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklığı ne zaman artacak?
Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklığı ne zaman artacak?
YÖK, 20 üniversite için toplam 200 kursiyer sayısı belirledi
YÖK, 20 üniversite için toplam 200 kursiyer sayısı belirledi
Bu iş için özel ekip kurdular, kişi başı aylık 30 bin TL kazanıyorlar
Bu iş için özel ekip kurdular, kişi başı aylık 30 bin TL kazanıyorlar
Milli Eğitim Bakanı Özer, matematik seferberliği başlattı
Milli Eğitim Bakanı Özer, matematik seferberliği başlattı
Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı
Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı
Bakan Bozdağ açıkladı...7 ilde yeni mahkemeler kuruluyor
Bakan Bozdağ açıkladı...7 ilde yeni mahkemeler kuruluyor
Bakan Nebati'den belediyelere konut çağrısı
Bakan Nebati'den belediyelere konut çağrısı
Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi
Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi
Döviz yükseldi, altının gram fiyatı 930 liraya ulaştı
Döviz yükseldi, altının gram fiyatı 930 liraya ulaştı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İzmir'deki özel okula öğrenciler dersteyken haciz geldi

İzmir'de 84 öğrencisi bulunan özel okula gelen haciz nedeniyle öğretmenler ve öğrenciler binadan tahliye edildi. Öğrenciler dersteyken ve okulların tatil edilmesine 3 hafta kala okulun boşaltılmasına okul yönetimi, öğrenciler ve veliler tepki gösterdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Mayıs 2022 11:16
Yazdır
İzmir'deki özel okula öğrenciler dersteyken haciz geldi

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Özel İzmir Saranel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, iddiaya göre arazi sahibi ile okul kurucusu arasındaki kira anlaşmazlığı nedeniyle boşaltıldı.

Öğretmenler ve öğrenciler dersteyken okula gelen icra avukatları ve arsa sahibinin avukatları okulun boşaltılmasını talep etti.

Okul personelinin ısrarlarına rağmen haciz işlemleri sürerken, bir anda kapı dışarı edilen öğrenciler şoka uğrayarak evlerine döndü. Tahliye kararının ardından okulda bulunan 84 öğrenci, 15 öğretmen ve 4 personel kapı dışarı edildi.

Henüz sınavlarının tamamlanmadığını ve okulların kapanmasına kısa süre kala yapılan bu işlemi doğru bulmadıklarını söyleyen öğrenciler ve velileri duruma tepki gösterdi.

İş insanı Tunç Kip'e ait olduğu öne sürülen okul arazisinin, okul kurucusu ile uzun süredir yaşadığı kira anlaşmazlığı sebebiyle meydana gelen haciz sebebiyle mağdur olan öğrenciler ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

ÖĞRENCİLER DE ÇOCUKLAR DA MAĞDUR

Öğrenciler ve öğretmenlerin derste oldukları esnada gerçekleşen tahliye sebebiyle okul yönetimi, en azından okullar kapanana kadar süre tanınması gerektiğini, yapılanın doğru olmadığını belirtti. Çocuklarının sınavlara giremediğini ve 3 hafta boyunca ne yapacaklarını söyleyen veliler de tahliye kararını eleştirdi. Okulda öğrenim gören 84 öğrenci ise, haklarını arayacaklarını dile getirdiler.

''ŞİMDİ NE YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ''

Okulda öğrenim gören 12'inci sınıf öğrencisi çocuğunun mağdur olduğunu belirten velilerden Ayşe Gülen Mehtercibaşıoğlu, şimdi ne yapacaklarını düşündüklerini söyledi.

''SÜREKLİ HACİZ MEMURLARININ GELDİĞİNİ GÖRÜYORUM''

Mehtercibaşıoğlu, "Benim kızım burada 12'inci sınıf öğrencisi ve mezun olmalarına bir aydan kısa bir süre kaldı. Sınavları tamamlanmadı, stajı yarım kalacak. Bu yaptıkları kesinlikle etik değil. Ben karşı binada oturuyorum ve sürekli buraya haciz memurlarının geldiğini görüyorum. Haklarımızı kullanacağız, ne gerekiyorsa yapacağız artık. Kafamız gerçekten çok karışık" açıklamasında bulundu.

''ŞİMDİ HANGİ OKUL ALACAK BİZİ''

Okulun tahliye edilmesi kararının ardından 11'inci sınıf öğrencisi Arda Sayın, alınan kararın doğru olmadığını, öğrenciler olarak büyük mağduriyet yaşadıklarını savundu.

Sayın, "Öğretmenler ve öğrenciler içeride dersteyken, burada öğrenim devam ediyorken, bu yapılanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Onlar bunu yasal olarak nitelese de biz yanlış buluyoruz. Okulların kapanmasına bir ay kala hangi okul alacak bizi? Seneye üniversite sınavımız da varken bu durum bizim için çok kötü oldu. Bunca öğrenci rezil oldu. Biz hakkımızı helal etmiyoruz" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE POLİSLİ TAHLİYE

KAPAT [X]

Okulun boşaltılmasından dolayı öğrencilerin mağdur olduğunu ve belki üniversiteye bile giremeyeceğini söyleyen Özel İzmir Saranel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Sorumlusu Batuhan Özgül ise, yaşanan süreci anlattı.

Özgül, "Arazi sahibi ile kurucumuz arasında bir anlaşmazlık söz konusu olmuş. Kira konusunda yaşanan bu anlaşmazlıktan dolayı mahkemelik olmuşlar ve mahkeme de tahliye kararı verdi. Haciz memurları daha önce de buraya geldiler ancak tahliye tarihi konusunda herhangi bir şey söylemediler. Bugün de işte arazi sahibinin avukatı haciz memurlarıyla beraber geldi ve okulu tahliye etmemizi, öğrencileri sınıftan çıkarmamızı istediler. Okula polis çağırarak öğrencileri tahliye etmeye başladılar. Biz bu olaya şu an ticari olarak bakmıyoruz, burada bu çocukların geleceği söz konusu. Yaptıkları yasalara uygun bir şeymiş. Çocuklar perişan oldular. Sınavlarını olamadılar, karne durumları ne olacak, hepsi belirsiz" dedi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Ünlü çiftler, uzun yıllar süren evliliğin sırlarını anlattı
Ünlü çiftler, uzun yıllar süren evliliğin sırlarını anlattı
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti! Emre Gönlüşen detayı yürek yaktı
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti! Emre Gönlüşen detayı yürek yaktı
Dudak okuyarak sessiz dünyasından sıyrılan genç öğretmenliği hedefliyor
Dudak okuyarak sessiz dünyasından sıyrılan genç öğretmenliği hedefliyor
Şehidin adı göremediği oğluna verildi
Şehidin adı göremediği oğluna verildi
Küçük balıkların avlanması Marmara'daki ekosistemi tehdit ediyor
Küçük balıkların avlanması Marmara'daki ekosistemi tehdit ediyor
Mesai arkadaşının vefat haberini veren Seda Öğretir gözyaşlarını tutamadı
Mesai arkadaşının vefat haberini veren Seda Öğretir gözyaşlarını tutamadı

Bu Habere Tepkiniz

Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi memur olursa emekli aylığı kesilir, memurluktan ayrıldığında ise tüm hizmetleri esas alınarak tek olarak aylık tutarı yükseltilir.
İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Memurluktan emekli olmak için mutlaka hizmet ve yaş şartının tamamlanması ve istifa sonrası işçi, esnaf olarak 1259 günden fazla çalışılmaması gerekir.
Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=nakit-ihtiyaci-olanlar-dikkat_adv1867
Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, cezaevinde görevli memuru şikayet eden ve şikayetinin akıbeti hakkında başvuran mahkumun açtığı davayı ehliyet yönünden reddeden mahkeme kararını bozmuştur.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Alternatif istemli (Terditli) idari dava açılabilir mi?

Alternatif istemli (Terditli) idari dava açılabilir mi?

İdari işlemden hakları muhtel olanların idari yargı mercilerinde dava açması Anayasal bir haktır. Bu hakkın kullanılması ise bazı şartlara bağlı kılınmıştır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Bu yazıda başöğretmenlik ve uzman öğretmenlikle ilgili olarak sık sorulan 14 soruya cevap verilecektir
İYEP'te müdür yetkili öğretmen ile müdür yardımcıları görev alabilirler mi?

İYEP'te müdür yetkili öğretmen ile müdür yardımcıları görev alabilirler mi?

Önceki yönergede sadece öğretmenlerin görev aldığı İlkokullarda Yetiştirme Programında bu değişiklikle müdür yetkili öğretmenler ile müdür yardımcıları da görev alabilecekler mi?
Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin 84 adayı elediği öğretim görevlisi alımında en düşük puanlı aday olan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı öğretim görevlisi oldu!
İki daire başkanı, iki kariyer geçmişi, iki farklı karar

İki daire başkanı, iki kariyer geçmişi, iki farklı karar

Danıştay 2. Dairesinin yeni tarihli (2022) iki kararında büyükşehir belediyesinde görev yapan iki daire başkanı hakkında iki farklı karar verildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Dudak okuyarak sessiz dünyasından sıyrılan genç öğretmenliği hedefliyor

Dudak okuyarak sessiz dünyasından sıyrılan genç öğretmenliği hedefliyor

Henüz 4 yaşındayken menenjit hastalığı sonrasında duyma yetisini yitiren, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatıyla sadece 5 elektrot seviyesinde duyabilen 21 yaşındaki Zuhal Aydın, dudak okuyarak konuşmayı öğrendi, şimdi üniversitede öğrenim görüyor. Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Örenli mezrasında yaşayan Zuhal Aydın'ın, işitme yetisini kaybettikten sonra 6 yaşında sol kulağına biyonik kulak ameliyatı yapıldı. İki kulağında 120 desibel işitme kaybı olan Aydın, operasyon sonrası 5 elektrot düzeyinde düşük seviyede de olsa duymaya başladı.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
İçtiğiniz kahve türü kalp krizi riskinizi artırabilir

İçtiğiniz kahve türü kalp krizi riskinizi artırabilir

Norveç'te kahvenin türünün kalp krizine etkileri üzerine yeni bir çalışma yayımlandı. 20 binden fazla kişi üzerinde yapılan çalışmada, filtre kahvenin kandaki kolesterolü en az artıran kahve türü olduğu ve kalp için daha sağlıklı olduğu belirtildi.