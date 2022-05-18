Oyuncu ve yazar Arif Server Güner hayatını kaybetti! Acı haberi eşi duyurdu

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Tiyatro oyuncusu ve yazar Arif Server Güner yaşamını yitirdi. Güner'in acı haberini eşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Oyuncu ve yazar Arif Server Güner hayatını kaybetti. Vefat haberini oyuncunun eşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Arif Server Güner'in sosyal medya hesabından eşi tarafından yapılan paylaşımda ''Canım babamız, sevgili eşim Arif Sever Güner'i kaybettik. Cenazesi 18.05. 2022 (yarın) ikindi namazına müteakip Cebeci Asri Mezarlığı içerisinde yer alan İsmet Oğultürk Camisinde kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecektir. Bilginize.'' denildi. Tiyatro oyuncusu ve yazar Arif Server Güner, 2016 yılında öldürülen kadınlar için kaleme aldığı 'Kaç Bahar Kaç' adlı tiyatrosuyla tanınıyordu.

Server Güner'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü oyuncu Nebil Sayın, Server Güner'in vefatının ardından Instagram hesabından ''Yıllar önce (en az 30) rakı masasında tanıştık Aktör Server abiyle. Birkaç gün sonra elinde çalı süpürgeyle sokakları süpürürken gördüm. Belediye sanatçı kadrolarını lağvetmiş, onları çöpçü kadrosuna atamış, Server abi de "onur duyarım" diyerek çöpçü kıyafetini giyip iş başı yapmıştı. Sonra birkaç eylemde yan yana geldik, Şimdi dönüşsüz bir yolculuğa çıkmış. Uğurlar olsun abim.'' paylaşımında bulundu.