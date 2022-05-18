Ankara'da 'sahipsiz köpek' tartışması polis merkezinde son buldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, Çayyolu Mahallesi 2661. Sokak'taki iş yerinin önünde sokak köpeğini beslemek isteyen Çiğdem Mine H. ile iş yeri sahipleri Aydın K. ve oğlu Emrah K. arasında tartışma çıktı.

Sahipsiz köpeğin kendilerine saldırdığını söyleyen Aydın K, tartışmanın büyümesi üzerine kadına taş attı.

Çiğdem Mine H, şüphelilerden Emrah K'nin de kendisine yumruk attığını, yere düştüğünü, şüphelinin saçından tutarak kendisini sürüklediğini ve kafasını yere vurduğunu öne sürdü.

Emrah K. ise Çiğdem Mine H'ye köpeğin saldırdığını söylediklerini, bunun üzerine kadının kendilerine hakaret ettiğini, ardından sözlü tartışma çıktığını ve kadının kendisini bacağından ısırarak yaraladığını savundu.

Aydın K. ve Emrah K'ye hakarette bulunmadığını söyleyen Çiğdem Mine H. ise suçlamaları kabul etmedi.

Taraflar, Yaşamkent Şehit Hüseyin Kalkan Polis Merkezi Amirliğine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.