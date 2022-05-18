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Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

Akşener: 1919 ruhu; umudun, azmin, inancın, bağımsızlığın, istikbalin, hürriyetin, vatanı kılıcının ekmeği olarak gören, vatan sevgisini yalnızca toprağında değil, üstünde yaşayanların sevgisinde de arayanların ruhudur

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mayıs 2022 13:02
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Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1919 ruhunun; umudun, azmin, inancın, bağımsızlığın, istikbalin, hürriyetin, vatanı kılıcının ekmeği olarak gören, vatan sevgisini yalnızca toprağında değil, üstünde yaşayanların sevgisinde de arayanların ruhu olduğunu söyledi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yarın kutlanacağını anımsatarak, isminden bile rahatsız olanlara inat Atatürk'ü anmaya devam edeceklerini belirtti.

Bu haftaki konuşmasını gençlere ayıran Akşener, uzun zamandır ülke üzerinde ağır ve kasvetli bulutların gezdiğini, ekonomiden eğitime, dış politikadan güvenliğe kadar her alanda sayısız dertle boğuştuklarını savundu. Akşener, "iktidarın, kendi beceriksizliğini gizlemek için suni olarak oluşturmaya çalıştığı kutuplaştırmaya, baskıya, korkuya dayalı siyasi iklimle ve çirkin bir dille de mücadele ettiklerini" ileri sürdü.

Akşener, "(Yiyecek ekmeğim yok) diyenin 'nankör', 'tarlamı ekemiyorum' diyenin 'terörist', 'Özgür olmak istiyorum' diyenin 'hain', 'geçinemiyorum' diyenin de 'şükürsüz' ilan edildiği yaftacı bir propagandaya maruz kalıyoruz. Annelerin dertleri, endişeleri bilinmesin diye; babaların sıkıntıları, gözyaşları konuşulmasın diye; gençlerin hayalleri, istekleri duyulmasın diye; ezcümle milletimizin çilesi bitmesin diye uğraşan, milletinden tamamen kopmuş bir iktidarla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

- "Hiç kimse gülümsemek için bir sebep bulamıyor"

Meral Akşener, gelinen noktada iktidarın millete vereceği hiçbir şeyinin, "bay kriz ve arkadaşlarının" tutunacak tek bir dallarının kalmadığını iddia etti.

Tanımadığı yüzlere bile gülümseyen, sabahları dükkanını umutla açan, birbirinden selamını eksik etmeyen Anadolu'nun artık kalmadığını ileri süren Akşener, "Çünkü artık hiç kimse gülümsemek için bir sebep bulamıyor. Çünkü artık hiç kimse dertlerinden kafasını kaldıramıyor. Çünkü artık insanlarımız güne nasıl başladığını değil, günü nasıl bitireceğini düşünüyor. Kirasını, kredi kartını, elektriğini, suyunu, taksitlerini, tarlasına atacağı gübrenin parasını, traktörün mazotunu, hayvanının yemini, ilacını nasıl denkleştirip, ödeyeceğini düşünüyor." diye konuştu.

Konuşmasında gençlerin yaşadığı sorunları anlatan Akşener, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan, bu çocuklar sadece hak ettiklerini, gösterdikleri çabanın karşılığını almak istiyorlar. Razı olmayı, ikna olmayı değil, mutlu olmayı istiyorlar. Cebinde beş kuruş olmadan, utana sıkıla ailesinin eline bakmayı değil, okudukları okulun, edindikleri mesleğin, yaptıkları işin değerini görmek istiyorlar. Yokluğa muhtaç olmayı değil çalışmayı, üretmeyi, kazanmayı istiyorlar. Her sesini çıkarttığında, kafasına vurulmasını değil, fikrinin dinlenmesini istiyorlar. Ama sen o koca kibrinle bu istekleri artık anlayamazsın Sayın Erdoğan. Bu istekleri Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan anlar. Çünkü gece aç uyumanın, yokluğun, yoksulluğun ne demek olduğunu saray sefasına kapılan Sayın Erdoğan bilmez. Bir yüzükle yola çıkan, Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan bilir. Çünkü bir tweet yüzünden tutuklanan gençlerimizin hislerini yargıya emirler yağdıran Sayın Erdoğan anlamaz. Bir şiir okudu diye tutuklanan Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan anlar. Ama Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan artık yok. Kendisi bu diyardan gideli çok oldu. Bugün artık karşımızda, Beştepeli bay kriz var ve bay krizin rant bürümüş gözlerinde ne geçlerimizin ne de milletimizin zerre değeri, zerre önemi yok."

- "Anadolu'ya alev olarak dönmek isteyenlerin ruhudur"

Akşener, gençlere, "Milletini yok saymak isteyenlere, 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' diye haykıran atalarını hatırlayacaksın. Seni, 'geleceğimiz' diyerek meçhule mahkum etmeye çalışanlara inat, bugünün tarihini yazmak için 1919 ruhunu hatırlayacaksın. Çünkü 1919 ruhu; umudun, azmin, inancın, bağımsızlığın, istikbalin, hürriyetin, vatanı kılıcının ekmeği olarak gören, vatan sevgisini yalnızca toprağında değil, üstünde yaşayanların sevgisinde de arayanların ruhudur. 1919 ruhu; Avrupa'ya kıvılcım olarak gidip Anadolu'ya alev olarak dönmek isteyenlerin ruhudur." diye seslendi.

- "Bugün yine çok kritik bir dönemeçteyiz"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, tarihte her zaman ülkenin istiklali ve istikbaline yönelik saldırmak isteyenlerin, milletin evine, cebine, hakkına göz dikenlerin, memleketin kaynaklarını şahsi mirası gibi görenlerin olacağını ancak bunlara karşı her dönemde Cumhuriyet ve demokrasiye siper olanların da bulunduğunu vurguladı.

Bugün yine çok kritik bir dönemeçte olduklarını savunan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"19 Mayıs 1919'un üzerinden geçen bir asrın ardından işgalcilerin adı değişmiş ama işgal planı değişmemiştir. Yunanlı gitmiş, yerine 'keşke Yunan galip gelseydi' diyenler gelmiştir. İngiliz iş birlikçileri gitmiş, yerine yerli ve yabancı yandaşlar gelmiştir. Düyun-u Umumiye gitmiş ama milletin hazinesine uzanan kirli eller gitmemiştir. Damat Feritler gitmiş ama damatların sebep olduğu yıkım değişmemiştir. Kapitülasyonlar sonlanmış ama Türk vatandaşlığını pazarlayanlar türemiştir. Her ne kadar hürriyeti elinden alınmış, tüm hakları teker teker gasbedilmiş olsa da dün olduğu gibi bugün de milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."

Öte yandan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla grup salonunda milletvekilleri ve gazetecilerin oturduğu sıralara, İYİ Parti teşkilatlarına mensup gençler oturdu. Milletvekilleri ve basın mensupları Akşener'in konuşmasını ayakta dinledi.

Akşener, konuşmasının ardından Meclis bahçesinde gençlerle selfie çektirdi.

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