Florya Atatürk Ormanı'na yaptığı inceleme ziyaretinde gazetecilerle bir araya gelen İmamoğlu, 19 Mayıs'ta Florya Atatürk Ormanı'nda etkinlik düzenleyeceklerini anlattı.

Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili konuşan İmamoğlu, projeyle ilgili ihale ve kamuya açık hiçbir bildirim olmadığını savunarak, bakanlık ve çalışma yürütecek firma hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

İmamoğlu, sözleşmede projenin adının "İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi" olarak geçtiğini aktardı.

Bir gazetecinin, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kararını hatırlatarak, "Sizin de yaklaşan bir davanız var. Benzer bir sonuç düşünüyor musunuz?" sorusunu İmamoğlu, "Hukuka güvenmek, inanmak, memleketin adalet sistemine her şeye rağmen alınan birtakım ne yazık ki hukuksuz kararlara rağmen doğru bir kararın alınmasına inanmak istiyorum, onu yaşamak istiyorum. Yani uydurma bir süreçle aynen bu tavır yani havalimanını o kıran tavır, hukuku da katır kutur kıran, yok eden tavrın sona ermesini istiyorum. Temennim bu. Göreceğiz ama yani bunların hepsi artık ülkemizde bu süreçte doğal hale geldi ama mücadelemizi en üstün bir biçimde devam ettireceğiz." diye yanıtladı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un görevden alındığı ve İBB sözcülüğünün kapatıldığına yönelik iddiaların sorulması üzerine İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu konu, şu konuştuğumuz konuların arasında çok küçük bir konu. Murat Ongun, benim çok değerli bir yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Daha önce yine benim kararımla bir sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm ama şu an gördüğüm ortamda sözcülük makamının birtakım verdiği sonuçlardan, toplumun buna gösterdiği refleksten ve bazen de ne yazık ki siyasi rakiplerimizin bu alanda bir dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı sözcülük makamını kaldırdım. Şu anda böyle bir makam yok, Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor."

Ekrem İmamoğlu, açıklamalarının ardından Florya Atatürk Ormanı'nda incelemede bulunarak, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.