'Bizim mahallenin Aynur Doğan'ı linç girişimlerini çok yanlış buluyor ve kınıyorum'

Altın fiyatlarında FED etkisi: Gramı 931 TL
Altın fiyatlarında FED etkisi: Gramı 931 TL
Kaskoda 160 TL, Trafikte 80 TL net indirim
Kaskoda 160 TL, Trafikte 80 TL net indirim
Sponsorlu İçerik
2022-EKPSS sonuçları açıklandı
2022-EKPSS sonuçları açıklandı
Ali Yalçın: Yeni bir atamaya da ihtiyaç vardır
Ali Yalçın: Yeni bir atamaya da ihtiyaç vardır
Yaşadığı ilde üniversiteye yerleşen öğrenciler en çok İstanbul'da
Yaşadığı ilde üniversiteye yerleşen öğrenciler en çok İstanbul'da
Müfettiş, uzman ve akademisyenler dahil 12 kişiye FETÖ'den gözaltı
Müfettiş, uzman ve akademisyenler dahil 12 kişiye FETÖ'den gözaltı
Meteoroloji açıkladı, İstanbul için 'yağmur' alarmı!
Meteoroloji açıkladı, İstanbul için 'yağmur' alarmı!
Erdoğan: 29 Mayıs'ı Atatürk Havalimanında kutlayacağız
Erdoğan: 29 Mayıs'ı Atatürk Havalimanında kutlayacağız
Erdoğan'dan muhalefete tepki: SADAT tantanası çıkardılar!
Erdoğan'dan muhalefete tepki: SADAT tantanası çıkardılar!
YUVAM hesapları uzaktan kimlik tespitiyle açılabilecek
YUVAM hesapları uzaktan kimlik tespitiyle açılabilecek
Zorunlu trafik sigortasında teminatlar yüzde 100 artırıldı
Zorunlu trafik sigortasında teminatlar yüzde 100 artırıldı
İzmir'deki özel okula öğrenciler dersteyken haciz geldi
İzmir'deki özel okula öğrenciler dersteyken haciz geldi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanına 'öğretmen atamaları' soruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanına 'öğretmen atamaları' soruldu
Benzine bir zam daha geliyor
Benzine bir zam daha geliyor
Süt, kırmızı et ve çaydan sonra yumurtaya da zam
Süt, kırmızı et ve çaydan sonra yumurtaya da zam
Dövizle ödeme yasağı kur kavgası başlattı
Dövizle ödeme yasağı kur kavgası başlattı
KDV'den sonra çaydan da vurdular
KDV'den sonra çaydan da vurdular
TOBB Başkanı tarih verdi: TOGG ne zaman trafiğe çıkacak?
TOBB Başkanı tarih verdi: TOGG ne zaman trafiğe çıkacak?
Öğretmenden hayat kurtaran manevra
Öğretmenden hayat kurtaran manevra
Marmaray, Başkentray ve İZBAN 19 Mayıs'ta ücretsiz
Marmaray, Başkentray ve İZBAN 19 Mayıs'ta ücretsiz
Türk polisi Dünya Kupası'na hazırlanıyor
Türk polisi Dünya Kupası'na hazırlanıyor
Salda Gölü'nün 'bataklığa dönüştü' iddialarına cevap
Salda Gölü'nün 'bataklığa dönüştü' iddialarına cevap
Vaka sayıları açıklandı: Bin 608 yeni vaka, 7 vefat
Vaka sayıları açıklandı: Bin 608 yeni vaka, 7 vefat
Yabancıya konut en fazla bu illerde satıldı
Yabancıya konut en fazla bu illerde satıldı
Siber muhafızlar bu okulda yetişiyor
Siber muhafızlar bu okulda yetişiyor
TBMM'de gündem Atatürk Havalimanına Millet Bahçesi yapılması
TBMM'de gündem Atatürk Havalimanına Millet Bahçesi yapılması
Çaya zam geldi, Belediye çay stokçuluğu denetimine çıktı
Çaya zam geldi, Belediye çay stokçuluğu denetimine çıktı
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuya atandı
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuya atandı
Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede yeni dönem
Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede yeni dönem
Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Atatürk Havalimanı tamamen kapatılacak mı?
Bakan Karaismailoğlu yanıtladı: Atatürk Havalimanı tamamen kapatılacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklığı ne zaman artacak?
Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklığı ne zaman artacak?
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Bizim mahallenin Aynur Doğan'ı linç girişimlerini çok yanlış buluyor ve kınıyorum'

AK Partili Hüseyin Çelik, konseri yasaklanan ve hedef alınan Kürt sanatçı Aynur Doğan'a destek açıklaması yaptı. Çelik, "Aynur Doğan bu toprakların bir çığlığıdır" dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Mayıs 2022 14:47
Yazdır
'Bizim mahallenin Aynur Doğan'ı linç girişimlerini çok yanlış buluyor ve kınıyorum'

AK Parti kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, AK Partili Derince Belediyesi tarafından konseri yasaklanan ve hedef alınan Kürt sanatçı Aynur Doğan'a dair açıklamalarda bulundu.

2010 yılında 'Dolmabahçe Buluşmaları' kapsamında davet ettikleri sanatçılar arasında Aynur Doğan'ın da olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğan'a 'iltifat' ettiğini hatırlatan Çelik, Doğan'a yönelik tutumu kınadı, "Birileri beğenir, birileri beğenmez ama Aynur Doğan bu toprakların bir çığlığıdır" dedi.

'Aynur Doğan bu toprakların bir çığlığıdır'

Hüseyin Çelik'in sosyal medya hesabından Aynur Doğan'a ilişkin yaptığı paylaşımlar şu şekilde sıralandı:

"'Dolmabahçe Buluşmaları' kapsamında, 20 Şubat 2010'da davet ettiğimiz ses sanatçıları arasında Aynur Doğan da vardı. O gün isimleri PKK ile birlikte anılan sanatçıları davet etmemiştik. Sayın Cumhurbaşkanı toplantıda bütün sanatçılara olduğu gibi Doğan'a da iltifat etti.

2010 yılında İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olması hasebiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde Aynur Doğan, Kürtçe 'Ahmedo Roni' şarkısını söyleyince hazır bulunan Sayın Cumhurbaşkanı bir hayli duygulanmış ve Aynur'un performansını takdir etmişti.

Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan'a reva gördüğü muameleyi ve ardından bizim mahallenin Aynur Doğan'ı linç girişimlerini çok yanlış buluyor ve kınıyorum. Birileri beğenir, birileri beğenmez ama Aynur Doğan bu toprakların bir çığlığıdır."

AK Partili Elitaş, Doğan'ı hedef göstermişti

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Genel Kurulu'nda Aynur Doğan'a yönelik açıklamalarda bulunmuş, Doğan'ın konseri için yer tahsis edilmesi istendiğini, uygun görüldüğünü ancak sözleşmede yazan 4 bin 800 TL'nin yatırılmadığı için iptal edildiğini iddia etmişti.

AK Partili Elitaş, "Sanki Kürtçe söyleyen birisinin, Kürtçe konuşmasının ve Kürt düşmanlığının bir unsuru olarak ifade etmeyi haksızlık olarak ifade etmek istiyorum, doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Ben Aynur Doğan kimdir bilmem ama sorduk, soruşturduk, baktık; PKK'ya sırtını dayamış, PKK propagandasını yapan birisi" ifadelerini kullanmıştı. Elitaş'ın bu sözleri, HDP'li Milletvekillerinin "Hedef gösteriyor" ifadeleriyle tepkisini çekmişti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurlandı
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurlandı
Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına anaokulu desteği
Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına anaokulu desteği
Meteoroloji açıkladı, İstanbul için 'yağmur' alarmı!
Meteoroloji açıkladı, İstanbul için 'yağmur' alarmı!
Yoğun bakım ve acil servis hemşireleri iş stresini müzikle atıyor
Yoğun bakım ve acil servis hemşireleri iş stresini müzikle atıyor
Kirlilik kaynaklı hastalıklar 2019'da 9 milyon kişinin ölümüne yol açtı
Kirlilik kaynaklı hastalıklar 2019'da 9 milyon kişinin ölümüne yol açtı
Oyuncu ve yazar Arif Server Güner hayatını kaybetti!
Oyuncu ve yazar Arif Server Güner hayatını kaybetti!

Bu Habere Tepkiniz

Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli memur statüsündeki ve sözleşmeli statüdeki personele şahıs şirketi ortağı olan eşleri için aile yardımı ödeneği verilemez.
Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi memur olursa emekli aylığı kesilir, memurluktan ayrıldığında ise tüm hizmetleri esas alınarak tek olarak aylık tutarı yükseltilir.
Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=nakit-ihtiyaci-olanlar-dikkat_adv1867
İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Memurluktan emekli olmak için mutlaka hizmet ve yaş şartının tamamlanması ve istifa sonrası işçi, esnaf olarak 1259 günden fazla çalışılmaması gerekir.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, cezaevinde görevli memuru şikayet eden ve şikayetinin akıbeti hakkında başvuran mahkumun açtığı davayı ehliyet yönünden reddeden mahkeme kararını bozmuştur.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Alternatif istemli (Terditli) idari dava açılabilir mi?

Alternatif istemli (Terditli) idari dava açılabilir mi?

İdari işlemden hakları muhtel olanların idari yargı mercilerinde dava açması Anayasal bir haktır. Bu hakkın kullanılması ise bazı şartlara bağlı kılınmıştır.
Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Bu yazıda başöğretmenlik ve uzman öğretmenlikle ilgili olarak sık sorulan 14 soruya cevap verilecektir
İYEP'te müdür yetkili öğretmen ile müdür yardımcıları görev alabilirler mi?

İYEP'te müdür yetkili öğretmen ile müdür yardımcıları görev alabilirler mi?

Önceki yönergede sadece öğretmenlerin görev aldığı İlkokullarda Yetiştirme Programında bu değişiklikle müdür yetkili öğretmenler ile müdür yardımcıları da görev alabilecekler mi?
Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin 84 adayı elediği öğretim görevlisi alımında en düşük puanlı aday olan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı öğretim görevlisi oldu!
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Dudak okuyarak sessiz dünyasından sıyrılan genç öğretmenliği hedefliyor

Dudak okuyarak sessiz dünyasından sıyrılan genç öğretmenliği hedefliyor

Henüz 4 yaşındayken menenjit hastalığı sonrasında duyma yetisini yitiren, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatıyla sadece 5 elektrot seviyesinde duyabilen 21 yaşındaki Zuhal Aydın, dudak okuyarak konuşmayı öğrendi, şimdi üniversitede öğrenim görüyor. Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Örenli mezrasında yaşayan Zuhal Aydın'ın, işitme yetisini kaybettikten sonra 6 yaşında sol kulağına biyonik kulak ameliyatı yapıldı. İki kulağında 120 desibel işitme kaybı olan Aydın, operasyon sonrası 5 elektrot düzeyinde düşük seviyede de olsa duymaya başladı.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
İçtiğiniz kahve türü kalp krizi riskinizi artırabilir

İçtiğiniz kahve türü kalp krizi riskinizi artırabilir

Norveç'te kahvenin türünün kalp krizine etkileri üzerine yeni bir çalışma yayımlandı. 20 binden fazla kişi üzerinde yapılan çalışmada, filtre kahvenin kandaki kolesterolü en az artıran kahve türü olduğu ve kalp için daha sağlıklı olduğu belirtildi.